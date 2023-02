Radialista Jota Peres morre vítima de câncer

OSÓRIO – O radialista João Luiz Peres faleceu no sábado (28), vítima de um câncer no fígado, aos 72 anos de idade. Conhecido como Jota Peres, o jornalista gozava de grande admiração na cidade, tanto pelo talento como pelo carisma. Afastado da profissão, ele vinha lutando contra a doença nos últimos anos.

Nos mais de 32 anos de carreira, ele trabalhou em diversas rádios, incluindo as Rádios Guaíba, Caxias, Progresso (Novo Hamburgo), ABC (Novo Hamburgo), Carazinho, Itapuí (Santo Antônio da Patrulha) e a Rádio Osório, onde ficou por mais de 17 anos. Em Osório, Jota também foi colaborador do Jornal Momento. Além disso, foi Diretor e Jornalista Responsável da Revista Heróis de Deus, em Campo Bom, na Serra.

A Direção do Jornal Momento e todos seus funcionários desejam os mais profundos sentimentos a família e amigos do jornalista. O velório do radialista ocorreu na manhã de domingo (29), na Capela Hoffmeister. Já o sepultamento ocorreu na parte da tarde, do Cemitério Municipal de Osório. Natural de Canoas, Jota Peres deixa a esposa, filhos e netos, além de uma legião de amigos e fãs que conquistou durante os mais de 30 anos de carreira.