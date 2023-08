Radares das BRs 101 e 290 devem começar a funcionar a partir de setembro

Ao todo, 20 controladores de velocidade deverão entrar em funcionamento a partir do próximo dia 20 de setembro. Vale ressaltar que, incialmente, os equipamentos eram para começar a funcionar no início de 2020. Entretanto, a operação foi adiada devido à mudança de Legislação do Governo Federal, que alterou especificações técnicas. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado exigiu que a concessionária responsável pelas rodovias fizesse mudanças na instalação dos equipamentos.

A PRF, responsável por controlar os radares, a partir do final deste mês dará início a uma campanha de divulgação para informar aos motoristas sobre o início da operação dos dispositivos. Os equipamentos foram instalados pela CCR Viasul em quatro rodovias, incluindo duas do Litoral Norte gaúcho: as BRs 101 e 290 (Freeway). As outras são às BRs 386 e 448.

São cinco pardais localizados na Freeway, sendo dois em Porto Alegre (quilômetros 91 e 92), um em Gravataí (quilômetro 70), um em Santo Antônio da Patrulha (quilômetro 31) e outro em Osório (quilômetro 10). Na BR-101, foram instalados quatro pardais e uma lombada eletrônica nos quilômetros quatro (Torres), 15 (Dom Pedro de Alcântara), 57 (Maquiné), 71 e 86 (Osório). Já na BR-386, são seis pardais e três lombadas eletrônicas nos seguintes pontos: quilômetros 245 (Soledade), 270 (Fontoura Xavier), 305 (Pouso Novo), 367 (Fazenda Vilanova), 388 (Triunfo), 405 e 415 (Montenegro), 434 (Nova Santa Rita) e 443 (Canoas). E, por fim, na BR-448, foi colocado um pardal, no quilômetro quatro, entre Esteio e Sapucaia do Sul.