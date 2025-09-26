Racha de moto termina com duas prisões

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento em Capão da Canoa durante a madrugada de terça-feira (23), quando flagraram dois motociclistas realizando um racha no bairro Araçá. De acordo com a Brigada Militar (BM), os indivíduos, ao avistarem a viatura, tentaram fugir pela Avenida Paraguassu, mas acabaram sendo capturados e presos. A dupla foi conduzida a Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência. Já as motos foram recolhidas por um guincho e encaminhadas a um depósito da cidade.

CRÉDITO: BM

