Quiosque pega fogo em praia do Litoral

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na manhã de quinta-feira (16), após um quiosque pegar fogo na praia de Tramandaí. Imediatamente, os Bombeiros foram até o local e, após quase uma hora de trabalho, conseguiram conter as chamas. Ao todo foram utilizados cerca de oito mil litros de águas.

O incêndio ocorreu por volta das 9h, entre as guaritas 146 e 147, na região central da cidade. Conforme os Bombeiros, o estabelecimento estava fechado no momento do ocorrido e, portanto, não houve feridos. Além da estrutura, o fogo acabou danificando aparelhos e equipamentos que estavam no local. A causa das chamas não foi identificada, mas os Bombeiros afirmaram que não há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso.