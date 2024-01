Queda de 40% no preço de painel solar amplia competividade e melhora payback aos consumidores

A queda média de 40% no preço dos painéis solares ao longo de 2023 no Brasil elevou ainda mais a confiança dos consumidores brasileiros e a atratividade da instalação de sistemas fotovoltaicos em telhados, mesmo com a entrada em vigor das novas regras de cobrança pelo uso da rede elétrica na geração distribuída. A análise é do Portal Solar, franqueadora com mais de 200 unidades espalhadas pelo País e cerca de 20 mil sistemas fotovoltaicos instalados.

Segundo o mapeamento, a redução no preço final aos consumidores, que tem sido puxada sobretudo pelo aumento da capacidade produtiva chinesa, que detém 90% da produção mundial de painéis solares, melhorou o payback (tempo de retorno do investimento) entre 10% e 20% aos brasileiros que adotaram a geração própria de energia solar em 2023. “Fica evidente, portanto, que o ganho de escala de produção global, o aumento de eficiência dos painéis solares e a consequente queda no preço final da tecnologia não só dissolvem as cobranças impostas pela nova regulamentação no Brasil, mas ainda elevam a atratividade e as vantagens da energia solar aos consumidores no País, explica Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar.

“Com base nas previsões da consultoria Wood Mackenzie sobre o crescimento anual da procura de equipamentos solares, a previsão é de que mais de um terawatt (TW) de capacidade de fabricação de wafers, células e módulos esteja online ao fim de 2024, o que significa que a capacidade de produção da China será suficiente para atender a procura global anual até 2032”, acrescenta Rodolfo. Segundo o executivo, esse cenário deve manter a pressão de queda no preço dos equipamentos de energia solar, tornando o investimento ainda mais atrativo, mesmo com o impacto das decisões do governo brasileiro que aumentou os impostos de importação dos painéis solares. “Os preços dos painéis chineses devem atingir o patamar mais baixos da história, chegando perto de US$ 0,10/Wp”, aponta Meyer.

Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar.

Quanto custa a instalação de energia solar

Segundo simulações na tabela de preço do Portal Solar, uma residência no Brasil que gasta uma média de R$ 500,00 na conta luz mensal, a instalação de energia solar no telhado ficaria em torno de R$ 15 mil e com um payback da ordem de 45 meses. O preço final varia de acordo com a região onde o painel solar será instalado.

Na região Sul, a instalação em uma residência que gasta 500 reais na conta de luz, custaria aproximadamente 18,9 mil reais, tendo um payback de 54 meses, havendo uma economia anual de mais de R$ 5,9 mil. Já em relação as empresas, o investimento pode ultrapassar os R$ 59,3 mil com 50 meses de payback, utilizando como exemplo um estabelecimento que gaste até R$ 4,5 mil na conta de luz. Entretanto, a economia anual dessa empresa será de cerca R$ 58,5 mil.

Crescimento da energia solar em 2023

As novas instalações de geração própria de energia solar em telhados de residências e empresas atingiram sete gigawatts de potência adicionada no ano de 2023, segundo mapeamento do Portal Solar. Entre janeiro e dezembro, o País recebeu mais de R$ 36 bilhões em investimentos privados com as conexões fotovoltaicas feitas pelos consumidores.

Além da queda no preço do equipamento, o maior uso da energia solar pelas empresas e consumidores residenciais foi impulsionado, também pelo aumento de consumo causado pela onda de calor e elevação da tarifa de energia elétrica no Brasil. De acordo com mapeamento do Portal Solar, o Brasil possui, desde 2012, mais de 25 gigawatts (GW) de potência acumulada da fonte solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos, que abastecem mais de três milhões de unidades consumidoras no país.