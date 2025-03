Quatro residências ficam destruídas durante incêndio em Capão

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na noite de sábado (22), após um incêndio ser registrado no bairro Arco-Íris, em Capão da Canoa. Imediatamente, os bombeiros foram até o local, que fica na Rua Canapo. Além do Batalhão de Capão, a ocorrência contou com a participação dos bombeiros de Osório.

Após os agentes da CEEE Equatorial realizarem o desligamento da rede elétrica, o CBM conseguiu realizar o seu trabalho. Cerca de duas horas depois, o fogo foi controlado. Ao todo, foram utilizados mais de 12 mil litros de água para apagar as chamas. Ao menos quatro imóveis acabaram ficando destruídos. Felizmente, ninguém se feriu. As causas do incêndio não foram identificadas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) e a Polícia Civil (PC) irá investigar o ocorrido.

CRÉDITO: CBM