Quatro pessoas são presas pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou ações de fiscalização na BR-101, entre o final da tarde e o início da noite de sábado (26). Ao todo, quatro pessoas foram presas, todas no município de Dom Pedro de Alcântara.

Primeiramente, os policiais abordaram um Fiat Cronos, com placas de Alvorada (Região Metropolitana). No automóvel estavam dois homens, de 27 e 37 anos, respectivamente, ambos naturais de Porto Alegre. Em buscas no carro, foi encontrado dentro do porta-malas do automóvel um fuzil calibre 5,56 milímetros (mm), com seletor de regime automático, além de um carregador compatível.

Segundo a PRF, a arma estava desmontada, envolta em papel alumínio e dentro de um saco plástico. Os indivíduos relataram aos policiais que seriam pagos para transportar o fuzil entre Paranaguá (PR) e Alvorada, também na Região Metropolitana do Estado. Diante dos fatos, os criminosos foram detidos, sendo apreendido o veículo, além da arma.

OUTRAS PRISÕES

Algumas horas depois, outros dois homens foram presos pela PRF, novamente em Dom Pedro. A dupla, de 18 e 36 anos, respectivamente, estava a bordo de Ônix, com placas de Belo Horizonte (MG). Após desobedecerem a ordem de parada, os sujeitos seguiram por mais três quilômetros da BR-101, sendo acompanhados por uma viatura.

Durante a fuga, um dos indivíduos descartou uma sacola de papel pardo pela janela. O objeto foi apreendido, sendo encontrados quatro tijolos grandes e dois pequenos de uma substância semelhante a maconha. Ao todo, foram apreendidos quatro quilos da droga. Após serem acompanhados pelas viaturas por cerca de três quilômetros, a dupla foi abordada e detida pela PRF. Não bastasse tudo isso, o motorista do Ônix ainda estava andando sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Todos os criminosos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

CRÉDITO FOTO: PRF