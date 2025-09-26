Quatro pessoas são presas e adolescente é apreendido por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (22), duas pessoas foram presas e um menor foi apreendido durante ações distintas realizadas pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no município de Osório.

Em uma das ações, os Policiais Militares (PMs) abordaram um casal no bairro Laranjeiras. O homem e a mulher foram detidos carregando 58 porções de entorpecentes, sendo duas de cocaína e 56 pedras de crack. Além disso, os brigadianos também recolheram uma balança de precisão, cinco aparelhos celulares e uma nota de 10 reais.

Já no Primavera, uma equipe da Força Tática do 8º BPM apreendeu um adolescente de 16 anos de idade carregando 13 porções de cocaína. Conforme a Brigada, o menor já tinha antecedentes por tráfico.

GRANDE APREENSÃO

A BM, por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou mais uma edição da Operação Plano Tático Operacional. Com participação dos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), do Comando Rodoviário (CRBM) e do Comando Rodoviário da Brigada (CRBM), a ação visa o combate aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e, também, ao tráfico de drogas na região.

Os trabalhos foram realizados nas cidades de Cidreira e Imbé, durante a noite da última sexta (19). Entretanto, as informações só foram divulgadas no final de segunda (22). Um indivíduo de 21 anos acabou sendo preso. Ele foi abordado quando trafegava em um automóvel na Avenida Paraguassu, em Imbé.

Com o sujeito foram apreendidos mais de seis quilos de entorpecentes, incluindo: uma porção de haxixe, nove tabletes e 25 porções de maconha e 600 buchas de cocaína. Durante ação os PMs também recolheram duas balanças de precisão, uma máquina de cartões, um celular, rolos plásticos para embalar o material ilícito, além do automóvel utilizado pelo criminoso.

Policiais apreenderam veículo, objetos e mais de seis quilos de drogas em Imbé.

OUTRA AÇÃO

Na quarta-feira (24), mais um homem foi detido pelo 8º BPM por tráfico na região. O indivíduo, que já tinha passagens por crimes como estelionato, furto e receptação, foi abordado carregando 18 porções de maconha, totalizando 471g da droga, além de um celular. A prisão ocorreu na cidade de Balneário Pinhal, durante ação em trecho da ERS-040.

Todos os detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ação em Balneário Pinhal apreendeu aproximadamente 500 gramas de maconha.

CRÉDITOS: BM