Quatro pessoas são presas durante ações do 2º BPAT

Na semana passada, a Brigada Militar (BM), por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), intensificou as ações de combate a criminalidade em municípios do Litoral Norte gaúcho. Entre quarta (6) e quinta-feira (7), quatro pessoas foram detidas.

Em Capão da Canoa, dois foragidos da Justiça foram capturados. Entre eles, está um homem de 68 anos de idade. O idoso tem antecedentes por incêndio e ameaça. Já o outro indivíduo, de 42 anos, possui passagens por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, furto e calúnia.

Em Torres, os Policiais Militares (PMs) foram acionados após receberem informações sobre o furto de um veículo. Durante as buscas, os brigadianos conseguiram localizar o automóvel Hyundai/HB20 com sinais de arrombamento. O motorista do carro, de 23 anos, foi preso em flagrante. Além de furto, o sujeito também tem antecedentes pelo crime de lesão corporal. Já em Tramandaí, foi capturado mais um foragido. O homem, de 36 anos, tem passagens, por lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida protetiva e estelionato.

Os quatro criminosos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde seguirão a disposição da Justiça.

CRÉDITO: BM