Quatro pessoas são mortas no Litoral

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de sexta-feira (18), após moradores encontrarem dois corpos na RST-101, na localidade de Sangradouro, próximo ao Parque Eólico de Osório. Segundo a BM, as vítimas tratam-se de duas mulheres e estavam enroladas em um lençol com marcas de sangue.

O local foi isolado para a realização da Perícia e a Polícia Civil iniciou as investigações. Conforme o delegado João Henrique Gomes, as vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, tinham 26 e 42 anos, respectivamente. Elas apresentavam lesões na cabeça e no tórax, além de marcas de esganadura no pescoço. O delegado também informou que, aparentemente, o duplo homicídio teria ocorrido em outro local, sendo os corpos jogados às margens da rodovia. Não foi informado se as mulheres possuíam antecedentes criminais.

O caso segue sendo investigado e a expectativa é que o inquérito seja concluído no prazo de 30 dias. Vale ressaltar que, até o momento, nenhum suspeito de ter cometido o crime foi identificado e/ou preso.

HOMENS MORTOS A TIROS

Dois homens de 22 anos foram mortos a tiros em um bar de Tramandaí, durante o início da manhã de sábado (19). Quando chegaram ao local, os Policiais Militares (PMs) encontraram João Vitor Silva Azevedo já sem vida. O outro jovem, identificado como Bruno Santana Mendonça, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Tramandaí, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Testemunhas relataram que o crime teria ocorrido após uma briga dentro do estabelecimento comercial localizado na Rua Mário Totta, no bairro São Francisco. Conforme a BM, pouco tempo depois, os homens teriam retornado ao local e efetuado os disparos.

Além dos mortos, um terceiro homem, de 21 anos, também foi ferido, com um tiro na perna. Ele foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, sem risco de morte. Ao PMs ele negou a versão de que teria havido uma briga. Conforme a Brigada, a vítima relatou que dois homens chegaram ao local em uma moto e atiraram contra os dois jovens e, como ele estava perto de um deles, também acabou sendo atingido.

Os autores do crime não foram localizados e seguem foragidos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Tramandaí e já iniciou as investigações. A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico, já que uma das vítimas teria relações com uma facção do município.