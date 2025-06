Quatro pessoas ficam feridas em acidentes na região

O final de semana foi marcado por acidentes de trânsito em estradas do Litoral Norte gaúcho, sendo dois na ERS-389 (Estrada do Mar). Na noite de sábado (31/05), uma mulher ficou ferida durante uma colisão entre dois automóveis no trecho de Osório. A colisão ocorreu próximo ao acesso para o distrito de Palmital.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Fiat Toro, com placas de Viamão (na região Metropolitana) trafegava em direção a Xangri-lá, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrário e acabou colidindo de frente contra um Saveiro, com placas de Osório.

A passageira do Saveiro se feriu. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa bem. Já a passageira do Toro, assim como os dois motoristas dos veículos não se feriram. Os condutores precisaram passar pelo teste do bafômetro, dando os dois negativos para consumo de bebida alcoólica, sendo ambos liberados após serem ouvidos pelos policiais. O trecho precisou ser bloqueado, sendo liberado somente após o atendimento das vítimas e a retirada dos veículos.

OUTROS ACIDENTES

Também na noite de sábado, um homem ficou ferido após sofrer um acidente na ERS-030, no bairro Laranjeiras, também em Osório. A vítima seguia pelo quilômetro 79 da rodovia, no sentido a Santo Antônio da Patrulha, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista, indo parar em uma área de vegetação. O motorista foi socorrido pelo Samu e passa bem.

Já na madrugada de domingo (1), outras duas pessoas ficaram feridas em novo acidente na Estrada do Mar, desta vez em Capão da Canoa. A colisão ocorreu no quilômetro 41 da rodovia, no acesso a Praia do Barco. Conforme o CRBM, um Cobalt, com placas de Capão, estaria atravessando a via, quando foi atingido lateralmente por um Ônix, com placas de Belo Horizonte (MG), o qual seguia em direção a Torres.

Com o impacto, o Ônix acabou atingido um poste que estava às margens da rodovia. Devido a colisão, o trecho precisou ser parcialmente bloqueado. O motorista do Cobalt e uma passageira do Ônix ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, sem risco de morte. Já o condutor do Ônix não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro, o qual deu negativo para uso de álcool. Após ser ouvido, ele foi liberado.

Passageira de Cobalt ficou ferida após carro onde ela estava ser atingido por outro veículo ao atravessar a Estrada do Mar.

CRÉDITOS: Divulgação