Quatro pessoas ficam feridas em acidentes na região

O final de semana de feriado do Dia da Independência foi marcado por acidentes de trânsito em estradas do Litoral Norte gaúcho. Na tarde de sábado (6), um automóvel e uma motocicleta acabaram colidindo em trecho da ERS-030, em Santo Antônio da Patrulha. A colisão ocorreu próximo a parada 183, na localidade de Portão II.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Gol seguia pela rodovia no sentido Osório – SAP, quando tentou ultrapassar um caminhão e acabou colidindo contra uma moto que vinha na direção contrária. O condutor e a passageira da moto ficaram feridos.

Ambos foram socorridos pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e encaminhados ao Hospital de Santo Antônio (HSAP). Já o condutor do carro não se feriu. Ele passou pelo teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido, o homem foi liberado.

OUTRO ACIDENTE

Antes disso, na noite de sexta-feira (5), outras duas pessoas haviam ficado feridas em acidente registrado em outra rodovia da região, a ERS-494. Segundo o CRBM, uma motocicleta tentava fazer uma conversão no quilômetro dois da rodovia, em Três Cachoeiras, quando acabou colidindo de frente com outra moto. Os condutores dos veículos ficaram feridos e precisaram ser socorridos pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levados para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres.

CRÉDITO: CBM