Quatro mandados de prisão são cumpridos durante nova fase da Operação Paz nos Blocos

Entre segunda (31/07) e terça-feira (1), a Polícia Civil (PC), com auxílio da Polícia Penal, deflagrou mais uma fase da Operação Paz nos Blocos, que visa combater uma facção criminosa que estaria ameaçando moradores de um condomínio no município de Santo Antônio da Patrulha. Conforme o delegado Roland Short, responsável pelas investigações, o grupo estaria expulsando as pessoas de suas casas e utilizando os imóveis para instalar pontos de tráfico de drogas.

Desta vez, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva contra líderes da quadrilha. Em Santo Antônio, um homem e uma mulher, apontados como gerentes da facção, foram presos. Durante as ações foram apreendidos celulares, carregadores e anotações, inclusive sobre o controle do armamento do grupo.

Os outros mandados eram em nome de dois líderes do grupo, que já se encontravam na Penitenciária de Charqueadas, sendo um deles, companheiro da mulher que foi detida. Segundo as investigações, os presidiários, juntamente com os gerentes, eram os responsáveis por ordenadas as expulsões e extorsões aos moradores do Condomínio Santo Antônio. Além dos quatro, outros dois indivíduos também estão sendo investigados. Porém, eles não foram encontrados e seguem foragidos da Justiça.