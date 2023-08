Quadrilha é presa após roubar carga de cigarros no Litoral

A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã de sábado (12), sete pessoas em um sítio no município de Portão, no Vale dos Sinos. Conforme a Polícia, o grupo teria roubado um caminhão carregado com uma carga de cigarros. O crime teria ocorrido na noite de sexta (11), em um posto de combustíveis de Osório.

A Polícia foi acionada pela motorista do caminhão, que relatou ter sido sequestrada pelos assaltantes. Imediatamente, a PC começou as buscas, conseguindo localizar e prender os criminosos. Segundo a delegada Isadora Galian, os presos seriam ladrões, responsáveis pelo transporte e futura distribuição dos cigarros. Isadora acredita que o objetivo dos criminosos era repassar para receptadores, a maioria pequenos comerciantes, da Região Metropolitana e Vale do Sinos.

No imóvel foram apreendidos cerca de 500 pacotes de cigarros, carga avaliada em três milhões de reais. Além da carga e caminhão recuperados, foram apreendidos outros dois caminhões que seriam usados para a distribuição dos produtos. Tanto é que estavam sendo carregados pelos criminosos durante a ação policial. Também foram localizados um carro e diversos celulares. De acordo com a delegada, os aparelhos apreendidos serão vistoriados com intuito da Polícia conseguir identificar novos assaltantes e possíveis receptadores.

OUTRA APREENSÃO

Na sexta-feira (11), o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) já havia prendido dois homens que haviam roubado uma carga de cigarros em Estância Velha, no Vale do Sinos. Segundo investigação, o motorista estava dirigindo um furgão e foi abordado pela dupla armada, que estava em outro veículo. Um dos bandidos entrou no furgão e a vítima foi obrigada a dirigir até um local afastado, onde foi feito o transbordo da carga avaliada em R$ 40 mil. Após investigações, a equipe da delegada Isadora prendeu um dos criminosos em Feliz, no Vale do Caí.