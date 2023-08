PTG Bocal de prata é campeão do Juvenart

OSÓRIO – Entre os dias 28 e 30 de julho, a cidade de Restinga Seca, na região Central do Estado recebeu a XIX edição do Concurso Estadual de Danças Tradicionais Categoria Juvenil (Juvenart). Mais de cinco mil pessoas participaram do evento realizado Centro Esportivo Educacional Antonio Meneghetti, na localidade de Recanto Maestro.

Após três dias de muita dança, o campeão deste ano na Categoria Júnior foi o Piquete de Tradições Gaúchas (PTG) Bocal de Prata. O PTG da 23ª Região Tradicionalista (RT) levou a melhor contra outras 56 entidades tradicionalistas para ficar com o título. Porém, a conquista saiu de maneira apertada. O Bocal somou 9,863 pontos, apenas 0,015 ponto a mais que o segundo colocado CTG Tropeiros da Amizade (Santa Cruz do Sul – 5ª RT), 0,017 ponto à frente do 3º CTG Felipe Portinho (Marau – 7ª RT) e 0,0020 ponto a mais que o quarto colocado, que foi o CTF Alma Gaúcha (Santa Maria – 13ª RT). A quinta colocação ficou com o CTG Negrinho do Pastoreio (Caxias do Sul – 25ª RT).

OUTRAS CATEGORIAS

Além disso, na prova de Dança de Salão, Lorran Teixeira Campos e Ana Clara Martins Heldt ficaram na 9ª colocação entre 19 pares. A dupla somou na final, 18,420 pontos, 1,370 ponto a menos que os vencedores. Os campeões foram Bernardo Tross e Maria Eduarda Cendron do CTG Lalau Miranda de Passo Fundo (1ª RT).

Na disputa da Chula, foram 18 competidores, não havendo nenhum representante da 23ª RT na grande final. O título ficou com Luiz André Schimidt Kirchhof. O representante do CTG Sentinela da Querência de Santa Maria (13ª RT) conquistou a vitória somando a média final de 73,633 pontos.

Já na categoria Sênior, foram 31 participantes e quem levou a melhor foi o CT Rancho da Saudade de Cachoeirinha (1ª RT), com 9,931 pontos. Completaram o pódio: o vice-campeão CPF Piá do Sul (Santa Maria – 13ª RT), com 9,912 pontos; o 3º colocado CTG Aldeia dos Anjos (Gravataí -1ª RT), com 9,898 pontos; o 4º CTG M’Bororé (Campo Bom – 1ª RT), com 9,896 pontos; e o 5º colocado CTG Gildo de Freitas (Porto Alegre – 1ª RT), com 9,869 pontos.