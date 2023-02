PSG é campeão da 2ª Copa Bola Cheia de Fut 7

OSÓRIO – No domingo (12), foi realizada a segunda edição da Copa Bola Cheia de Futebol Sete. A competição, realizada nas quadras do Bola Cheia (na Estrada da Perua), contou com a presença de 17 equipes da cidade e outros municípios da região. Após 34 partidas, onde foram marcados 100 gols, foram definidos os dois finalistas.

De um lado o atual campeão Cupim, que chegou a decisão com cinco vitórias em cinco jogos (1×0 no Filler, 1×0 no Fut Rato, 1×0 no Atlético Nacional, 2×1 Meninos da Vila e 3×1 no Saideira dos Bohêmios) e a melhor defesa da competição, com a penas dois gols sofridos. Já do outro lado, estava o PSG Osório, que também chegou à final invicto, com quatro vitórias e um empate (2×2 com o Jaguaras, 5×0 no Meninos da Vila, 5×0 no Barcelomba, 4×1 no Atlético Nacional e 3×0 no Dalge), além de ter o melhor ataque (17 gols marcados) e a 2ª melhor defesa do torneio, com apenas três gols sofridos.

FINAL

A decisão prometia ser um jogaço, já que estavam em campo alguns dos principais atletas de Fut7 da cidade. O PSG contava com a base do Só Canela, campeão de diversos torneios na cidade, incluindo a 1ª Copa Contra a Fome e a Copa Vandrei Materiais de Construção, ambas conquistadas em 2022. Já o Cupim, além de ser o primeiro vencedor da Copa Bola Cheia, contava com a base do BG Fut7, equipe que foi campeã da Supercopa – Série Ouro no último dia 05/02 e também conquistou a 1ª Taça Osório de Futebol Sete, no ano passado.

A partida começou equilibrada. A primeira chance de perigo foi do Cupim. Juninho cruzou para área e Nikinho mandou um voleio por cima do gol. A resposta do PSG saiu em jogada de Paulo: o camisa 10 tabelo com Nico e chutou na linha de fundo, mas acabou sendo travado pela marcação. Na cobrança de escanteio, Alemão subiu no alto e a bola acabou entrando, mas a arbitragem anulou o gol. Porém, na jogada seguinte, Nico avançou em velocidade, driblou o goleiro Vitão e tocou para o gol vazio, fazendo o 1 a 0 para o PSG.

Mesmo com a vantagem, o PSG seguiu criando. Dieguinho avançou em velocidade e chutou cruzado, mas para fora. Depois, Jheferson Falcão fez jogada individual e arriscou chute da intermediária, a bola desviou na marcação e acabou saindo. E, foi só na primeira etapa.

2º TEMPO

Precisando correr atrás do marcador, o Cupim começou o segundo tempo finalizando. Nikinho chutou no meio do gol e o goleiro Geovanni defendeu em dois tempos. Mas, na jogada seguinte, saiu o segundo do PSG. Cafu recebeu de Falcão, passou por dois e devolveu para o camisa 27, que de frente para o gol chutou e a bola desviada saiu para escanteio. Na cobrança, Jheferson Falcão pegou de primeira para fazer o 2 a 0.

A partir daí o jogo ficou em aberto, com o Cupim indo para o tudo ou nada e o PSG jogando no contra-ataque para matar a partida. Diego tabelou com Dieguinho e na marca do pênalti chutou para fora. Na sequência, Nikinho deu um chapéu no defensor do PSG e tentou chapelar o goleiro Geovanni, que deu um tapa na bola e conseguiu mandar ela para longe, antes que Juninho conseguisse realizar o chute. Em outra jogada, Laércio recebeu de Juninho, chutou cruzado e a bola bateu na trave. O Cupim seguia pressionando. Jordan recebeu de Julio e chutou para fora. Após a jogada, o camisa seis do Cupim foi para o chão, sentindo a dividida.

Com a partida recomeçada, Laércio chutou cruzado e Geovanni defendeu. No rebote, Nikinho, na cara do gol, encheu o pé e o goleiro do PSG se jogou na frente da bola para salvar. No final da partida, Laércio tentou outro chute e jogou para fora. Mas, a arbitragem voltou a jogada e deu falta em cima do camisa sete do Cupim. Na cobrança, Juninho jogou por cima. E, não havia tempo para mais nada. Após a cobrança, o árbitro encerrou a partida, confirmando a vitória do PSG por 2 a 0 e o título da 2ª Copa Bola Cheia para a equipe.

Cupim foi o vice-campeão da 2ª Copa Bola Cheia de Futebol Sete.

DISPUTA DO 3º LUGAR

Na disputa do terceiro lugar, o Dalge (Atlântida do Sul) goleou o Saideira dos Bohêmios pelo placar de 4 a 0. Yan e Alvonir (três vezes) marcaram os gols da partida. Com o Hat-Trick, A9 como é conhecido o atacante do Dalge, terminou com o troféu de Artilheiro da competição. Alvonir marcou 13 dos 20 gols da equipe no torneio, sendo o principal responsável pelo seu time sair com o melhor ataque do campeonato, fazendo um gol a mais que o campeão PSG, que fez 19, mas com um jogo a menos (sete contra seis).

Com 13 gols marcados, Alvonir (Dalge) foi o artilheiro da competição.

O Dalge também saiu da competição com outro destaque. Mesmo não havendo premiação de Melhor Torcida, o pequeno grupo de simpatizantes marcou o campeonato, incentivando os jogadores com gritos, cânticos e danças. Foi impressionante o que meia dúzia de pessoas conseguiram fazer. E, com certeza, foram muito importantes para fazer com a equipe de Atlântida Sul chegasse ao 3º lugar.

Dalge ficou em terceiro lugar na 2ª Copa Bola Cheia de Futebol Sete.

OUTRAS PREMIAÇÕES

Além do título, o PSG terminou com o Craque da competição: Dieguinho. O camisa oito da equipe foi fundamental durante a campanha, marcando gols e fazendo grandes jogadas. Vale ressaltar a atuação na semifinal, onde ele sobrou em quadra, fazendo um gol e dando uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Dalge. O PSG ainda teve o Goleiro Menos Vazado. A equipe sofreu apenas três gols nas seis partidas disputas. Os goleiros Geovanni e Zóio receberam o troféu.

Dieguinho (PSG) foi o Craque da 2ª Copa Bola Cheia.

Giovanni (32) e Zóio do PSG foram os Goleiros Menos Vazados. – FOTOS: Lucas Rodrigues

DIVERSAS ATRAÇÕES

Enquanto a bola rolava, do lado de fora a organização preparou uma série de atrações para o público presente. Além das churrasqueiras e da copa disponíveis para as equipes e os visitantes, as empresas Santo Café, Soverbom e Quinta Marcha (Porto Alegre) estiveram vendendo seus produtos. O pessoal do Brisas Bairro Cidade também esteve no evento. Além disso, houve cortes de cabelo e fotografias gratuitas com a Lá Mafia Barbearia e a Linear 360, respectivamente. Já a parte musical ficou por conta da dupla Vitor e João Pedro e do grupo de Pagode Resenha do Lukinhas.