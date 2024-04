ProSuper chega ao Litoral Norte

O município de Osório passará a contar com um novo supermercado a partir da próxima quinta-feira (11): trata-se do ProSuper. A loja pertence a Rede UniSuper, presente há 24 anos no mercado. Ele foi criado no ano passado com objetivo de desenvolver e profissionalizar os mercados de bairro de Porto Alegre e da Região Metropolitana do Estado, por meio do associativismo.

Em abril serão instaladas quatro novas unidades, incluindo a do Litoral Norte. Em Osório será reinaugurado o Supermercado Borba, localizado na Rua Tiradentes, no 665, no bairro Glória. De acordo com o presidente da Rede UniSuper, Sandro Formenton, a ProSuper conta atualmente com seis licenciados, incluindo as quatro unidades que serão abertas neste mês. Porém, a meta é chegar a 20 lojas até o final de 2024.

“Sempre acreditamos que unindo forças somos mais fortes para ir mais longe. Foi assim que construímos a Rede UniSuper há 24 anos e é assim que estamos construindo a Rede ProSuper. A ProSuper nasceu da nossa experiência. As famílias que fundaram o UniSuper começaram com mercados de bairro e foram crescendo com o tempo. Com essa rede, queremos compartilhar nosso aprendizado, infraestrutura e modelo de negócio para acelerar a profissionalização dos licenciados”, declarou Sandro Formenton.

COMO FUNCIONA

Na prática, a ProSuper funciona assim: ao ingressar na rede, o supermercado passa por uma reforma para adequação do layout e da infraestrutura. Todos os detalhes são ajustados para que a loja ganhe mais conforto, praticidade e segurança para atender o padrão de qualidade ProSuper. Mudam as cores e, em alguns casos, a disposição dos itens, a distribuição das mercadorias e o mix de produtos oferecidos. Mas um aspecto bem importante a Rede faz questão de preservar: a identidade de cada negócio. “Na fachada, procuramos manter sempre o nome original do mercado, que muitas vezes é o nome da família. Assim, o mercado não desaparece, mas cresce”, ressalta Formenton.