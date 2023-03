Projeto voltado a compras governamentais é apresentado no município

OSÓRIO – Na tarde de quarta-feira (22), a Sala do Empreendedor recebeu a apresentação do programa Compras Governamentais, o qual é desenvolvido dentro do projeto Cidade Empreendedora, pelo Sebrae, em parceria com o município. O encontro contou com a presença de representantes do setor de licitações da prefeitura, entidades representantes do comércio local, como Acio e Sindilojas, além do Conselho Regional de Contabilidade.

Segundo o consultor do Sebrae, João Baptista Alves dos Santos, a burocracia, capital de giro e falta de informação têm afastado as empresas locais do processo, para que a micro e pequena empresa da cidade, consiga vender para o município. “A prefeitura tem um poder de compra muito forte, então basicamente queremos que esse dinheiro fique dentro do limite de Osório”, afirmou o consultor. Segundo ele, o projeto prevê uma maior divulgação por parte do Poder Público, sobre o Plano Anual de compras, para que a empresa possa se programar, e poder participar do processo licitatório e vender ao município.

Além da Sala do Empreendedor, que estará à disposição das empresas, e mídias digitais da prefeitura, a Associação Comercial, Sindilojas e o Conselho Regional de Contabilidade terão papel importante em informar as empresas sobre a abertura das licitações e a documentação necessária. João Baptista destacou que com a informação, a microempresa poderá se organizar com o fornecedor na compra de forma consignada. Lembrando que a Sala do Empreendedor está à disposição da população todos os dias. Ela está localiza junto a Secretaria de Desenvolvimento Turismo Cultura e Juventude de Osório, na Rua Júlio de Castilhos, 1.270, no Centro de Osório.