Projeto ‘Vidro vira Vidro’ é inaugurado no município

OSÓRIO – A prefeitura, por meio do Jogue Limpo com Osório, realizou nesta semana a inauguração do projeto ‘Vidro vira Vidro’ no município. O objetivo é realizar a coletavoluntária e exclusiva de vidro para reciclagem, o qual será reutilizado no futuro. Ao todo, serão cinco pontos de coletas, todos do distrito de Atlântida Sul, sendo dois na Avenida Beira-Mar, um na Praça da Integração, um na Praça da Amizade e outro na subprefeitura.

O projeto, criado pelas empresas Verallia (líder europeia e terceira maior produtora de embalagens de vidro para alimentos e bebidas do mundo) e Massfix (líder nacional na reciclagem de cacos de vidros), contará com a participação do Grupo Recicla, vencedor do edital de chamamento público lançado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) no início do ano.

Só no Litoral Norte foram instalados 45 Pontos de Entrega Voluntária (PEV). Além de Osório, os contêineres foram instalados nas cidades de: Arroio do Sal (2), Balneário Pinhal (2), Cidreira (2), Imbé (4), Torres (7), Tramandaí (7), Xangri-lá (7), e Capão da Canoa (9). Além do RS, os contêineres do Programa ‘Vidro vira Vidro’ estão sendo implementados em diversas outras cidades brasileiras e a meta é chegar a 1,5 mil pontos até 2025.

Hoje, é estimado pelo setor que 75% dos vidros consumidos vão para aterros sanitários e apenas 25% são reciclados. Além do acúmulo de resíduo, os materiais destinados aos aterros possuem custo para as prefeituras. Para reciclar, não é preciso que o vidro esteja intacto. Apenas com a utilização de cacos na produção de novas embalagens já é possível reduzir o consumo de energia, extração de recursos naturais e a emissão de CO2 (gás carbônico). Para se ter ideia, a cada 10% de caco utilizado na produção, pode-se reduzir 5% de CO2 e 2,5% a menos de consumo de energia no processo de fabricação. Por ser um material 100% reciclável, um quilo de caco de vidro oriundo da reciclagem que retorna ao processo produtivo representa um quilo de vidro novo.

VERALLIA

Com cerca de 10 mil colaboradores e 32 fábricas em 11 países, a empresa é a líder na Europa e o terceiro maior produtor global de embalagens de vidro para alimentos e bebidas, fornecendo soluções inovadoras, personalizadas e ecologicamente corretas para mais de 10 mil empresas em todo o mundo. Em 2021, a Verallia produziu mais de 16 bilhões de garrafas e potes e obteve receita anual de € 2,7 bilhões. No Brasil, a Verallia tem três fábricas localizadas nas cidades de Campo Bom, Porto Ferreira (SP) e Jacutinga (MG) e ainda disponibiliza aos seus clientes um Centro de Criações para o desenvolvimento de novos produtos.