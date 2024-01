Projeto Somar realizará limpeza em praias da região

O Sesc Tramandaí irá promover durante este Verão o Projeto Somar. A ação, realizada em parceria com as prefeituras, tem o objetivo de manter a limpeza da orla, das dunas e beira-mar das praias do Litoral Norte gaúcho, por meio de atividades que visam fomentar a educação e a cultura no cuidado com o meio ambiente.

A iniciativa busca envolver a comunidade local e os veranistas em caminhadas orientadas para o recolhimento de resíduos e explicações sobre o ambiente e possíveis impactos causados pelo descarte irregular. Vale ressaltar que serão disponibilizados aos participantes sacos de lixo, luvas para a coleta, balança, sacolas biodegradáveis e água.

Sob os pilares de educação, limpeza e proteção do ambiente, as caminhadas terão duração média de duas horas e meia, sempre com início às 8h e 30min. Ao final da atividade, todos os participantes retornarão para o “QG” e participarão da palestra musical ‘O meio ambiente de Amanhã’, com o artista e palestrante Marcelo Valêncio.

A primeira parada do Projeto será em Imbé, no sábado (21). Na semana que vem, ele chegará a Osório, onde acontecerão ações na praia de Atlântida Sul. As atividades ainda passarão por Balneário Pinhal (04/02), se encerrando no dia 18 de fevereiro, em Tramandaí. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou Whatsapp: (51) 3684-3736.