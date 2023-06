Projeto Recrearte segue até esta sexta-feira

OSÓRIO – Desde terça-feira (13), o Sesc tem realizado uma série de atividades do Largo dos Estudantes Sônia Chemale. O projeto Recrearte conta com ações culturais, de lazer e educação. Até esta sexta (16), as crianças poderão ir até o local, das 9h às 11h e 30min e das 13h e 30min às 17h e 30min, para usufruir, de maneira gratuita, dos brinquedos infláveis. Além disso, também haverá um show de Mágica com Bruno Mariotti.

Segundo a coordenadora do Sesc, Bruna Ferreira, a previsão é receber, somando todos os dias, mais de mil crianças, sem contar os demais públicos. Já o agente de Cultura e Lazer do Sesc, Cristiano Alves destacou a parceria com a prefeitura e ressaltou o benefício das atividades para os pequenos. “Sair do espaço escolar, a formação de plateia, fomento. A criança pode despertar o interessante em realizar uma atividade cultural”, disse Cristiano.