Projeto Raízes do Amanhã contemplará alunos da Escola Ângelo Guasselli

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a Transpetro irão realizar o Projeto Raízes do Amanhã. A ação, que também tem parceria com a Emater, visa estimular hábitos saudáveis, promover o engajamento dos estudantes e reforçar valores fundamentais para a formação cidadã e sustentável, assim como o resgate de conhecimentos relacionados ao plantio que são passados por meio das diferentes gerações.

Ao todo, 95 alunos do Pré I ao 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal (EMEF) Ângelo Gabriel Boff Guasseli irão participar do projeto. No colégio será montada uma horta, a qual pretende promover a inclusão, a cooperação e a cidadania, fortalecendo os laços entre alunos, professores, familiares e a comunidade. Já os agentes da Transpetro ficarão responsáveis por auxiliar os professores em relação a Educação Ambiental.

De acordo com o secretário de Educação, Marcelo Reis, o projeto será um “marco” para a Educação. “Isso fortalece a ideia da Secretaria de Educação de realizar parceria com as empresas que estão em Osório e na região. Além disso, será importante para o desenvolvimento pedagógico dos alunos”, afirmou o secretário.

CRÉDITO: Divulgação