Projeto Raiz Brasil terá show em Osório no próximo domingo

OSÓRIO – Musicalidade, inclusão e diversidade são as palavras chave do projeto Raiz Brasil 2023. Desde o dia 02 de abril, um coletivo de artistas com diversas influências e sonoridades, está realizando apresentações em diferentes cidades di RS. O projeto, financiado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, conta com patrocínio de Fruki, Nova Palma Energia e Supermercado Vancosty.

Mesclando ritmos e gêneros musicais como Vaneira, Chamamé, Forró e Piseiro, o Projeto tem arrancado admirações e muitos aplausos por onde passa. Depois de passarem por Gravataí, Cidreira, Xangri-lá, Balneário Pinhal e Faxinal do Soturno, os artistas Juninho Santtos, Marcello Caminha, Marco Araújo e o grupo Tribo Brasil chegam a Osório para mais uma apresentação gratuita.

O pernambucano Juninho é, atualmente um dos destaques no cenário musical nordestino. Com muito Xote, Baião e clássicos da canção do Nordeste, o cantor promete colocar todo mundo para dançar. O gaúcho Marcello, acompanhado do baterista Rhuan de Moura e do baixista Caio Maurente, irá interpretar clássicos da música gaúcha. Já Marco Araújo, vencedor de inúmeros festivais tradicionalistas, trará composições de sua autoria, além de ritmos característicos do Litoral gaúcho. E, por fim, o Tribo Brasil, grupo de Porto Alegre, deverá dar um toque suave as apresentações com uma mistura de diversos estilos, incluindo Samba, Ijexá, Frevo, Carimbó e Samba Rock.

Tudo acontecerá no próximo domingo (30), véspera do feriado do Dia do Trabalhador (01/05), no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, no Centro da cidade. O local, irá receber, além das apresentações, oficinas e rodas de conversa onde estarão em discussão assuntos como inclusão. As atividades estão marcadas para iniciar a partir das 17h. Após a passagem pelo Litoral, o Projeto Raiz Brasil 2023 se encerrará na cidade de Restinga Seca, onde acontecerá apresentações e oficinas entre segunda (01/05) e terça-feira (02/05).