Projeto que inclui Educação Financeira no currículo escolar é aprovado em Capão da Canoa

A Câmara de Vereadores de Capão da Canoa aprovou um Projeto de Lei (PL) que inclui Educação Financeira e Empreendedorismo como disciplinas no currículo escolar das instituições municipais e particulares da cidade. O PL 036/2025 é de autoria da vereadora Paula Serra (Podemos) e foi aprovado por unanimidade durante Sessão Ordinária do Legislativo caponense realizado na noite do dia 17 deste mês.

Suplente nas Eleições Municipais de 2024, a proponente do Projeto assumiu a cadeira ocupada por Alessandro Pereira no dia 10 deste mês, após o vereador entrar com licença devido a problemas pessoais. Segundo Paula, a inclusão das novas disciplinas é “uma necessidade crescente, considerando os altos índices de endividamento no Brasil e a falta de alfabetização financeira da população”.

Segundo o PL, as disciplinas irão abranger conteúdos como: Planejamento Financeiro Pessoal, Orçamento Doméstico, Economia Básica, Tributos e Juros, Crédito, Empreendedorismo, Mercado de Trabalho, Geração de Renda, entre outros. Depois de aprovado, o texto segue para sansão do prefeito de Capão, Valdomiro Novaski, e começará a valer assim que for publicado no Diário Oficial.

CRÉDITOS: Divulgação