Projeto que altera Estacionamento Rotativo irá a votação nesta terça

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (23) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de quatro Projetos de Lei (PLs), incluindo o no 114/2025. De autoria do Executivo, o texto altera a Lei nº 5.975, de 12 de dezembro de 2017, que cria as áreas do Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado no município e dá outras providências.

O PL, assim como todas as demais preposições está disponível, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (26).

CRÉDITO: Ascom CMVO