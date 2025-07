Projeto prevê instalação de trem entre a Serra e o Litoral

Mesmo antes de começar as suas obras, o Porto Meridional de Arroio do Sal já promete um grande crescimento, não só para o Litoral Norte gaúcho, mas para todo o Estado. Na última quinta-feira (25), o prefeito de Arroio, Luciano Pinto, esteve reunido com empresários da Serra.

Na ocasião, o grupo apresentou o ‘Trem Regional da Serra Gaúcha’, que visa ligar os municípios serranos do RS até o Porto do Litoral Norte. O projeto prevê a implementação de duas malhas ferroviárias nos próximos anos: o Trem Intermunicipal Serra-Litoral, que conectaria São Francisco de Paula ao Porto Meridional; e o Trem Intermunicipal Porto Alegre–Torres, ampliando as opções de transporte e turismo entre a região Metropolitana e o Litoral Norte.

A iniciativa visa fomentar os setores econômico, logístico e turístico de toda a região. De acordo com os idealizadores, os projetos foram desenvolvidos tanto para o transporte de cargas (no sentido Serra-Litoral), quanto para o deslocamento de passageiros, com custo estimado de aproximadamente R$ 25,00 por trajeto.

CRÉDITO: Israel Irassochio