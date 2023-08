Projeto de revitalização do Largo dos Estudantes é entregue ao Governo do Estado

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi esteve essa semana em Porto Alegre, reunido com o Chefe de Gabinete da Secretaria de Turismo do Estado, Gabriel Fogaça. Acompanhado do assessor de Planejamento Jorge Fonseca, do presidente do Progressistas (PP) de Osório Jeferson Silveira e do (até então) vereador Isaque Bernardino, Roger entregou o projeto de revitalização do Largo dos Estudantes Sônia Chemale.

O objetivo é garantir que o Governo do Estado envie recursos para a realização das obras no espaço que recebe diversos eventos, além da Feira do Produtor. Conforme o prefeito Caputi, o projeto prevê a reforma e troca do telhado, além de manutenção nas calhas e sistema de drenagem, entre outros serviços. Após o encontro, Roger disse que foram discutidos os próximos passos que o município precisa realizar para estar habilitado para receber os recursos e executar a obra que, segundo ele, é tão “importante para cidade”.