Projeto de Lei quer denominar Palmares como Capital Estadual do Off Road

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS) aprovou na terça-feira (21) o Projeto de Lei 171/2022, que declara o município de Palmares do Sul a Capital Estadual do “Off Road”. O texto, de autoria do deputado Zé Nunes (PT), seguirá para votação dos parlamentares.

O município de Palmares do Sul recebe anualmente o Encontro de Jeeps e Motos, evento que é considerado a Maior Trilha Off Road do país, contando com participantes de diferentes estados brasileiros como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Ceará, além de outros países, como Argentina e Uruguai. Em 2022, o evento contou com cerca de 700 veículos e 1,8 mil inscritos. A realização fica a cargo do Jeep Moto Clube Palmares, fundado em 1998 e que, atualmente, conta com aproximadamente 180 sócios.

Conforme o deputado Zé Nunes, o evento aquece e movimenta a economia local e da região, trazendo muitas pessoas para a cidade, lotando pousadas e hotéis da região, bem como os demais comércios de Palmares. “Parte do lucro gerado pelos encontros é destinada à questão social, ajudando famílias carentes, onde são realizadas algumas ações anuais destinadas à comunidade, especialmente no Dia Das crianças e Natal”, justificou o parlamentar.