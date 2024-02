Projeto de deputado proíbe uso de celular em sala de aula

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou na terça-feira (6), na Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS), o Projeto de Lei (PL) nº 017/2024, que proíbe o ingresso e uso de telefone celular nas salas de aula das escolas da Rede Pública Estadual. O objetivo é potencializar o processo educativo e garantir um ambiente propício ao aprendizado e desenvolvimento dos estudantes.

Conforme o parlamentar, a restrição ao uso de aparelhos celulares nas escolas vem sendo ampliada na Rede de Ensino não só no Brasil, mas em vários outros países diante de comprovados estudos sobre as graves consequências no aprendizado e saúde mental de crianças e adolescentes. Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2019 já alertava para os riscos associados ao tempo excessivo de exposição às telas. Preocupação ampliada pela Unesco no Relatório de Monitoramento Global de Educação de 2023, que destaca os prejuízos para os alunos como menores índices de curiosidade, autodisciplina, estabilidade emocional, além de maiores níveis de ansiedade e depressão.

“A implementação dessa medida requer a cooperação e comprometimento de toda a comunidade educativa, não só de pais, alunos e professores, como de gestores, para que o Rio Grande do Sul possa liderar pelo exemplo de que é possível equilibrar inovações tecnológicas com as necessidades fundamentais do desenvolvimento humano e educacional”, afirma o deputado Victorino.