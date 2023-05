Projeto ‘A Cidade das Crianças’ é lançado em Osório

OSÓRIO – A prefeitura realizou na noite da última quarta-feira (17), na sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Osmany Martins Véras, o lançamento do Projeto ‘A Cidade das Crianças’. O colégio, que receberá cerca de um milhão de reais para obras de reforma, será o primeiro na cidade a participar da ação.

Com isso, o município osoriense se tornou o segundo no país a aderir ao Projeto. Vinculado a Associação Francesco Tonucci, na cidade de Roma, Itália, ele foi criado em 1991. Presente em mais de 200 cidades de diversos países do mundo, a Rede tem como objetivo incentivar a participação das crianças nos processos de discussão sobre ações para os municípios que resultem em melhor qualidade de vida para toda população. Desde que o projeto começou a ser instalado, o Executivo local passou a ouvir as ideias das crianças em questões que envolvem urbanização, mobilidade, espaços de lazer, etc, por meio de atividades realizadas nas escolas.

Prefeito de Osório Roger Caputi.

“As crianças nos trazem diferentes pontos de vista, queremos ouvi-las e proporcionar a elas uma cidade feliz e divertida para os pequenos, prestando aos pais a tranquilidade em saberem que seus filhos estão em um lugar renovado, aconchegante e acolhedor, declarou o prefeito Roger Caputi. Já o secretário de Educação Dilson Maciel ressaltou o trabalho que vem sendo realizado nas instituições de ensino. “Estamos fazendo investimentos, com um olhar voltado para as crianças, superando os desafios e implantando melhorias em nossas escolas”, disse o secretário.

Secretário municipal de Educação Dilson Maciel.

O arquiteto Alencar Massulo, responsável pela idealização do projeto no município, ressaltou a importância de desenvolver espaços e ações que visem o melhor aproveitamento da cidade pensando nas futuras gerações. “Podemos mudar a forma de administrar as cidades para que as crianças possam circular com autonomia. Segundo ele, a cidade contará com um Comitê de crianças para auxiliar no desenvolvimento do projeto.

Idealizador do projeto no município Alencar Massulo.

Também estiveram presentes na solenidade a promotora Regional da Educação Cristiane Della Méa Corrales, o presidente da Câmara de Vereadores Miguel Calderon, os vereadores do MDB Ed Moraes e João Pereira, secretários municipais, a direção da escola Osmany Martins Véras, professores, alunos e pais.