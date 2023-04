Programação da Semana Santa segue nesta semana

OSÓRIO – A Paróquia Nossa Senhora da Conceição iniciou no domingo (2), as celebrações da Semana Santa, onde foram realizadas duas Missas e a procissão dos Ramos. Considerada a semana mais importante para os católicos, a Semana Santa é o momento central da liturgia católica, quando se celebram de modo especial, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A programação especial da Paróquia da Catedral segue na quinta-feira (6). A partir das 19h será realizada a Celebração da Instituição da Eucaristia e Lava-Pés, com adoração ao Santíssimo até à meia-noite. Na sexta (7), a programação inicia de manhã, com Oração da Via-Sacra, na Catedral, a partir das 9h. De tarde, a partir das 15h, haverá Leitura da Paixão de Morte de Jesus Cristo, seguida de procissão com o Senhor morto. Já às 19h, haverá a Via-Sacra no morro da Borússia, com a tradicional encenação da Paixão de Cristo.

As celebrações seguem no sábado (8), com a Vigília Pascal, com benção do fogo e da água e proclamação da Páscoa, a partir das 19h. Já no domingo (9) de Páscoa, haverá as Missas da Ressurreição, em dois horários: às 8h e 18h. Além disso, durante toda a Semana Santa haverá confissão na Catedral. Vale ressaltar que as celebrações terão a transmissão ao vivo, por meio do Facebook e Youtube da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.