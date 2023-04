Programa Cidade Empreendedora promove atividade sobre Turismo

OSÓRIO – No último dia 30 de março, o auditório Felipe Tiago Gomes recebeu a consultora do Sebrae, Gladis Pippi, a qual realizou a palestra intitulada: Turismo – Tendências, Oportunidades e Inovação. A atividade está relacionada ao eixo Turismo do Programa Cidade Empreendedora.

Os empresários que estavam presentes tiveram a oportunidade de pensar em seus modelos de negócios e refletir se suas estratégias estão adequadas ao novo comportamento do turismo. Também participaram do evento o prefeito Roger Caputi, o vereador João Pereira (MDB), representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e servidores da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

O objetivo do encontro foi levar aos participantes as principais tendências, inovações, cases de sucesso e dados da atividade turística no Rio Grande do Sul, Brasil e no mundo, envolvendo e fortalecendo a definição dos participantes sobre o desenvolvimento do turismo local/regional como segmento econômico. “Essa atividade é fundamental para o futuro do nosso município. O desenvolvimento da cidade passa muito pelo turismo, estamos buscando qualificar o setor, realizando atividades com profissionais qualificados, que trazem novas experiências para as pessoas que atuam no turismo da nossa cidade”, ressaltou o prefeito Roger.

Uma das próximas atividades do Plano de trabalho do Turismo é a construção coletiva do Plano Municipal de Turismo, que iniciou nesta quinta (13) e finaliza em julho, quando será apresentada a comunidade todas as estratégias de desenvolvimento voltadas ao turismo. Já em setembro deste ano, acontecerá A oficina de alinhamento estratégico com empresários do segmento e logo após, o término do Plano Municipal de Turismo será iniciada uma consultoria específica com o Comtur, que irá colocar em prática as ações planejadas.