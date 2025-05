Programa Banrisul de Patrocínios 2026 está com inscrições abertas

O Banrisul anunciou a abertura das inscrições para o Programa Banrisul de Patrocínios 2026, que definirá projetos e eventos que serão patrocinados pelo Banco no período de janeiro a dezembro de 2026. A iniciativa é um processo de seleção de projetos de patrocínio nas modalidades de seleção pública, com o objetivo de selecionar projetos para os quais o Banrisul tem interesse em associar sua marca no intuito de consolidar posicionamento, agregar valor à marca, gerar identificação e reconhecimento, estreitar relacionamento com públicos de interesse e ampliar a venda de produtos e serviços por meio da divulgação que possam ter nos eventos patrocinados.

Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o patrocínio é um instrumento que faz parte da estratégia de fortalecer a marca da empresa. “Os projetos patrocinados cumprem a função de tornar a marca mais próxima das comunidades onde o Banco está presente, valorizando as atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica promovidas em nosso Estado”, destaca Lemos.

O processo é feito por meio de chamada pública, visando a transparência na seleção das propostas. Os recursos serão destinados à realização de projetos que tenham início a partir do dia 1º de janeiro de 2026 e término até 31 de dezembro de 2026.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem consultar as etapas e condições previstas no edital disponível em www.banrisul.com.br/patrocinios. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do Banrisul, até o dia 20 de junho de 2025. Estão aptos a se inscrever pessoas jurídicas constituídas no Brasil, que tenham em seu objeto social atividade compatível com o desenvolvimento do projeto a ser inscrito no Programa, e que sejam legítimos detentores (ou representantes) dos direitos de realização do projeto a ser inscrito.

Fernando Lemos, presidente do Banrisul.

CRÉDITOS: Divulgação