Programa Avançar Imbé apresenta resultados

A prefeitura de Imbé realizou na noite de quarta-feira (10), um jantar no Salão da Igreja Medianeira. O evento, que contou com diversas autoridades, incluindo o deputado estadual Luciano Silveira (MDB), teve o intuito de apresentar o balanço do Programa Avançar Imbé.

Na ocasião, o prefeito imbeense Ique Vedovato, trouxe os principais resultados de sua gestão. Entre os feitos estão: obras de Infraestrutura, melhorias na Saúde, investimentos na Educação, entre outros. Ele também aproveitou para apresentar parte do próximo plano de Governo, com projetos que devem se iniciar ainda ao longo deste ano. Dentre os projetos futuros, está a criação do primeiro Centro de Atendimento ao Autista do RS, que atenderá mais de 150 crianças e jovens.