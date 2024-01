Programa Acelera Osório investirá mais de R$ 20 milhões em obras no município

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite da última sexta-feira (29/12) o lançamento do Programa Acelera Osório Infraestrutura. Um bom público compareceu ao evento, que contou com diversas autoridades, incluindo vereadores, subprefeitos e secretários municipais. A apresentação ficou a cargo no diretor da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) Tiago Antolini.

Para dar início, foram passados dos vídeos, apresentando os principais pontos turísticos e destaques da cidade. Na sequência, o prefeito Roger Caputi realizou a apresentação do Projeto. Ao todo, será investido no município a quantia de mais de 20 milhões de reais. Logo no início de sua fala, o prefeito fez questão de ressaltar a importância do momento, afirmando que o lançamento do Programa não é uma questão eleitoreira:

“Esse é o momento em que nós conseguimos fazer o lançamento das obras. Preferíamos ter iniciado os investimentos ainda em 2023, mas em função do que aconteceu, com a perda dos royalties, precisamos mudar os planos”, explicou Roger. Segundo Caputi, a perda dos royalties resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 29 milhões, o equivalente a cerca de 15% do orçamento anual do município para 2023: “Precisamos nos reinventar, cortar despesas, melhorar receitas e conseguimos chegar ao final do ano com os salários dos servidores em dia”, declarou o prefeito, garantindo que 2024 será um ano muito mais próspero para Osório.

PAVIMENTAÇÃO

Serão destinados para a pavimentação de ruas e avenidas da cidade o valor de R$ 9.018.409,07 (nove milhões dezoito mil quatrocentos e nove reais e sete centavos), totalizando pouco mais de 8,2 quilômetros de estradas pavimentadas. Desse total, 3,1km serão no bairro Medianeira; 2,1km no Centro; 1,9km no Caravágio; 804 metros em Passinhos e 187 metros no distrito de Atlântida Sul.

MEDIANEIRA COMPRIMENTO TRECHO Airton Gamba Corrêa 120 metros Toda a extensão Barra do Ouro 450 metros Entre a Cidreira e a José Vieira de Souza Capão da Canoa 160 metros Entre a Silvio Negreiros e José Vieira de Souza Palmares do Sul 590 metros Entre a Atlântida Sul e a José Vieira de Souza Silvio Negreiros 590 metros Entre a Zilon Bobsin e a Irineu Mesquita Cardoso Terra de Areia 465 metros Entre a Cidreira e a José Vieira de Souza Tramandaí 610 metros Entre a Atlântida Sul e a José Vieira de Souza Zilon Bobsin 180 metros Toda a extensão TOTAL 3,106 quilômetros Investimento R$ 3.853.793,68 De acordo com Roger Caputi, parte da Terra de Areia e a Rua Torres também receberão pavimentação. O dinheiro para realização da obra será destinado de uma emenda parlamentar do deputado Lucas Redecker (PSDB). Vale ressaltar que o processo para liberação do valor segue em andamento.

CENTRO COMPRIMENTO TRECHO Avenida Jorge Dariva 1.010 metros Entre a Ângelo Guasselli e a Machado de Assis Rua Marechal Floriano Peixoto 900 metros Entre a Ângelo Guasselli e a Machado de Assis Rua Bento Gonçalves 250 metros Entre a 15 de Novembro a Barão do Rio Branco TOTAL 2,160 quilômetros Investimento R$ 1.653.756,86

CARAVÁGIO COMPRIMENTO TRECHO Ângelo Antônio Moretto 87,62 metros Entre a Pres. Costa e Silva e a Tolentino Gonçalves Corrêa Jéo Macedo 498,12 metros Entre a Pres. Costa e Silva e a Deoclécio Bastos José do Patrocínio 365 metros Toda a extensão Luis Bernardino da Silva Neto 292 metros Entre a Pres. Costa e Silva e a Tolentino Gonçalves Corrêa Natal Batista dos Santos 110 metros Toda a extensão Mário Capelani dos Santos 374 metros Entre a Avenida Brasil e a João Sarmento Saturnino Francisco Pires 187,79 metros Entre a Pres. Costa e Silva e a Tolentino Gonçalves Corrêa TOTAL 1,914 quilômetro Investimento R$ 2.321.273,71

PASSINHOS COMPRIMENTO TRECHO Amandio Ventura 187,10 metros Toda a extensão João Martins da Silva 71,50 metros Toda a extensão Nenê Dias 101,50 metros Entre a Manuel Batista Bernardes e a RST-101 Oliveiro Alves 443,90 metros Toda a extensão TOTAL 804 metros Investimento R$ 966.314,94

ATLÂNTIDA SUL COMPRIMENTO TRECHO Rua Icaraí 187 metros Entre a Avenida Saquarema e a Rua Arpoador TOTAL 187 metros Investimento R$ 223.269,88 Segundo o prefeito Roger, outras ruas de Atlântida Sul não serão pavimentadas devido a um pedido da Aegea/Corsan, que irá iniciar a implantação do esgoto no distrito a partir de 2024.

Revitalização do Largo – O Largo dos Estudantes Sônia Chemale passará por revitalização. As obras contemplam a reabilitação do telhado, onde haverá a substituição das telhas por uma cobertura com placas de policarbonato alveolar. Além disso, também acontecerá a restruturação do sistema de drenagem a implantação de brise metálico móvel, um equipamento que barra a incidência da radiação solar antes que ela atinja a fachada e, consequentemente, o ambiente interno, reduzindo o calor recebido. Vale lembrar que a questão do calor no Largo é uma das principais queixas da população osoriense. A obra terá investimento de R$ 808.086,17 (oitocentos e oito mil oitenta e seis reais e dezessete centavos), valor adquirido por meio de crédito realizado pela prefeitura com o Badesul Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS.

Sinalização Viária – Serão investidos R$ 173.504,76 (cento e setenta e três mil quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos) na pintura de faixas de segurança, meio fios, separadores de pista, zebrados, além da instalação de tachões. O trabalho contemplará 34,1 quilômetros de extensão e será realizado em trechos das Ruas Barão do Rio Branco, Bento Gonçalves, Costa Gama, João Sarmento, Júlio de Castilho, Major João Marques, Machado de Assis, Manoel Marques da Rosa, Marechal Floriano Peixoto, Quinze de Novembro, Santo Dumont, Sete de Setembro e Vinte e Quatro de Maio, além das Avenidas Getúlio Vargas e Jorge Dariva.

Estrada do Palmital – O Governo do Estado destinou, por meio do RS Pavimenta, o valor de R$ 2.397.962,07 (dois milhões trezentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos) para a pavimentação da OS-010 (Estrada do Palmital). Ao todo, será beneficiado 1,5 quilômetro da via, tendo início no entroncamento com a ERS-389 (Estrada do Mar). Haverá a realização dos serviços de terraplanagem, pavimentação e sinalização vertical e horizontal.

Piscina da Vila Olímpica – Será construído um Centro de Desportos Aquáticos na Vila Olímpica, o qual contará com piscina aquecida. A estrutura contará com 600 metros quadrados (m2). O investimento é de R$ 1.458.631,56 (um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), sendo o valor adquirido por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Alceu Moreira (MDB).

Construção de Escola – O bairro Panorâmico receberá a construção de uma Escola de Educação Infantil. (EMEI). O investimento será de aproximadamente cinco milhões de reais, sendo o dinheiro destinado pelo Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC.

OUTRAS OBRAS

O distrito de Aguapés receberá os serviços de drenagem e pavimentação de blocos de concreto. Ao todo, serão 435 metros de pavimentação de bloquetos e 152 metros de drenagem, além de sinalização horizontal e vertical no trecho. O investimento será de R$ 643.963,87 (seiscentos e quarenta e três mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Entre outros investimentos contemplados com o Programa Acelera Osório, está a implantação de Videomonitoramento e Cercamento Eletrônico no município, sendo destinado 700 mil reais para a implantação dos equipamentos. Além disso, será realizada uma Ciclorrota entre a Estrada do Palmital e a Linha Peixoto. Ao todo, serão sinalizados 7,7 quilômetros, com a pista passando a contar com trânsito compartilhado.

“Esse Projeto é fruto de muito esforço e responsabilidade com o recurso público. E se estamos conseguindo fazer isso agora é porque, ao longo de 2021, 2022 e 2023 nós fizemos a lição de casa. Esse Programa vem para que a cidade de Osório seja cada vez mais valorizada. Não é só o fazer asfalto. E sim, dar qualidade de vida as pessoas”, destacou o prefeito Roger Caputi.

Prefeito Roger Caputi afirmou que lançamento do Programa não foi questão eleitoreira. – FOTO: Adriana Davoglio

DUPLICAÇÃO DA ERS-030

Uma das principais prioridades da administração municipal, a continuação da duplicação da ERS-030 seguirá no papel, pelo menos por enquanto. Após finalizar o projeto da obra, a prefeitura segue em conversa com o Governo do Estado para conseguir o valor necessário para o término da duplicação da rodovia. Conforme o projeto, o trabalho seria realizado em quatro etapas. Está prevista a construção de uma ciclovia, uma rede de drenagem, rotatórias e um estacionamento na pista. No total, são cerca de três quilômetros de duplicação, com um investimento avaliado em aproximadamente 40 milhões de reais.

LOTES TRECHO EXTENSÃO VALOR (R$) 1 Km 0,0 até o 0,910 910 metros 8.675.045,84 2 Km 0,910 até o 1,760 850 metros 8.678.900,52 3 Km 1,760 até o 2,680 920 metros 9.282.396,24 4 Km 2,680 até o 3.948,48 1.268,48 metros 12.330.870,18 TOTAL Km 0,0 até o 3.948,48 2,996 quilômetros 38.967.212,78

FALA DAS AUTORIDADES

Após a apresentação do Programa, foi realizada uma mesa de debate, a qual contou com a presença do governador em Exercício Gabriel Souza, o deputado estadual Luciano Silveira (MDB), o diretor financeiro do Badesul Kalil Sehbe Neto, o presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon, além do prefeito Roger.

Calderon, Gabriel, Roger, Luciano e Kalil Neto. – FOTO: Adriana Davoglio

O primeiro a falar foi o diretor financeiro do Badesul. De acordo com Kalil Neto, o Badesul é “um braço da política de desenvolvimento do Estado”, auxiliando empresas e municípios, por meio do repasse de subsídios. Segundo ele, nos últimos nove anos, o Badesul repassou aproximadamente 800 milhões de reais em créditos a 350 cidades gaúchas. Apenas em 2023, foram R$ 130 milhões repassados para 32 municípios, sendo R$ 10 milhões somente para Osório. Kalil ressaltou a qualidade dos projetos realizados pela prefeitura, que, “levam qualidade de vida aos munícipes”. Ele ainda afirmou ser um orgulho para o Badesul fazer parte do Acelera Osório: “Nos sentimos muito honrados de fazer parte dessa grande transformação para Osório”, declarou o diretor financeiro do Badesul.

Diretor financeiro do Badesul Kalil Sehbe Neto. – FOTO: Adriana Davoglio

O presidente da Câmara de Vereadores Miguel Calderon relembrou que as obras que serão contempladas no Programa Acelera Osório foram motivo de debates entre ele e os colegas de Legislativo. Além disso, ele também comentou que ao longo dos últimos três anos foi inúmeras vezes ao prefeito Roger cobrar pelas pautas.

“Essas obras foram debatidas diversas vezes e agora estamos vendo a possibilidade delas estarem em andamento a partir de 2024. Eu os meus colegas (vereadores) estamos orgulhos porque fizemos parte desse processo”, comentou Miguel. Vale ressaltar que os vereadores aprovaram, por unanimidade, na Sessão do dia 19 de dezembro, o Projeto de Lei (PL) 189/2023 que autoriza o Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul no valor de 10 milhões de reais para execução de obras de infraestrutura urbana e obras civis no município. O dinheiro será utilizado na pavimentação e melhoria de 23 ruas, a sinalização viária de 15 vias e a revitalização da cobertura do Largo dos Estudantes.

Presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon. – FOTO: Adriana Davoglio

O deputado Luciano Silveira aproveitou o momento para realizar dois anúncios de recursos para o município: o de dois milhões de reais para a pavimentação do restante da pavimentação da Estrada do Palmital e o de R$ 4,9 milhões, de uma emenda do deputado Alceu Moreira, dinheiro esse que será investido nas estradas do bairro Laranjeiras. Ainda durante a sua fala, o parlamentar ressaltou a importância do Programa, que, segundo ele, “vai gerar qualidade de vida, melhor renda para o comércio, mais prestação de serviços e melhor renda para quem trabalha no dia-a-dia”.

Deputado Estadual Luciano Silveira. – FOTO: Adriana Davoglio

O último a falar foi o governador em Exercício Gabriel Souza: “O Programa que estamos vendo hoje tem um nome correto, porque de fato é um programa que vai fazer com que o desenvolvimento do município acelere ainda mais. Vocês podem ter certeza que Osório se tornará nos próximos anos mais importante no setor de condomínios de alto padrão do que Xangri-lá”, declarou Gabriel.

Ainda durante sua fala, Souza ressaltou que as obras só serão possíveis devido a qualidade dos projetos apresentados: “Não adianta nada boas intenções, ser o melhor amigo do deputado ou do governador, se não houver planejamento. O projeto tem que ser bom, de interesse público, correto e deve estar bem adequado tecnicamente”, ponderou o governador em Exercício, que finalizou o seu discurso desejando a todos “um excelente 2024”, pedindo mais “unidade, solidariedade e fraternidade” entre a população. Após as falas das autoridades foi dado encerramento a cerimônia.