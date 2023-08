Profissionais do Transporte Escolar do município participam de curso de formação

OSÓRIO – O Plenarinho da prefeitura recebeu na última quarta-feira (26), um curso de formação.Ele foi ministrado pela coordenadora da Unidade de Transporte Escolar, Celine Sana, e pela coordenadora da Educação Especial da Secretaria de Educação, Andréa Diehl Leal. A ação foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, sendo voltada para monitores e profissionais do Transporte Escolar do Município.

Tendo como tema ‘Compreendendo os processos inclusivos’,o curso teve como objetivo “proporcionar o conhecimento dos processos inclusivos” aos profissionais que trabalham diariamente transportando as crianças e adolescentes para as escolas, principalmente aquelas com algum tipo de deficiência.“É essencial que os monitores e motoristas que trabalham diariamente com crianças de diversas idades, saibam tratá-las de acordo com as suas necessidades. Esse é um processo humanizado desenvolvido no dia a dia que faz a diferença na vida das crianças e famílias”, declarou assessora pedagógica da educação Angelita Rocha.