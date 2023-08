Professores do Litoral participam de formação focada em desenvolvimento socioemocional

A prefeitura de Xangri-lá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o apoio da empresa Mind Lab, realizou entre os dias 24 e 25 de julho, um programa de formação voltada a professores e profissionais atuantes na área de Educação do município. As atividades reuniram aproximadamente 100 profissionais, entre professores, diretores, entre outros.

A capacitação constante dos professores da Rede Municipal é um dos pilares da metodologia da Mind Lab, que disponibiliza conteúdos alinhados com a nova – Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a fim de auxiliar na aprendizagem integral dos mais de 2,1 mil alunos da Rede Pública (da Pré-Escola e do 3º ano 9º ano do Ensino Fundamental) de forma colaborativa.

Além da demonstração dos jogos de raciocínio incluídos no Kit do aluno específico a cada ano escolar, houve uma palestra focada no aprimoramento de habilidades socioemocionais dos profissionais. Renan Leema, formador pedagógico da Mind Lab, falou sobre a competência 8 da BNCC: autoconhecimento e autocuidado. “O Objetivo foi explorar a importância da empatia, da colaboração, do autoconhecimento e do olhar para o outro durante o processo de docência. Ao entender a alteridade e reconhecer o respeito à diversidade, ultrapassamos limitações e capacidades e colaboramos para um trabalho em equipe melhor”, esclareceu o professor.

MIND LAB

A Mind Lab colabora com Redes Públicas e Privadas de Ensino no enfrentamento do cenário de desigualdade educacional e geração de renda. Desde sua fundação no Brasil, em 2009, capacitou 200 mil professores para aplicação de suas metodologias em mais de 17 estados brasileiros, impactando diretamente 7,3 milhões de alunos e familiares. A empresa atua desde 2011 no RS e já impactou mais de 119 mil estudantes e 358 familiares por meio da colaboração com 16 municípios, incluindo três no Litoral Norte gaúcho: Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí e Xangri-lá.