Professora Cristina Maria tem foto inserida em Galeria de Escritores Osorienses

OSÓRIO – Publicada no dia 15 de outubro de 2013, a Lei Municipal no 5.250 institui o Dia do Escritor Osoriense, ao ser comemorado anualmente no município na data de 08 de junho. Pensando em comemorar a data, a Biblioteca Pública Fernandes Bastos preparou uma programação especial que ocorreu entre os dias 05 e 06 deste mês.

Na noite de segunda-feira (5), ocorreu a Cerimônia de Investidura de foto da professora Cristina Maria de Oliveira na Galeria dos Escritores de Osório. Durante seu discurso, a homenageada ressaltou a forte influência da literatura na cidade. “Na efetividade dos diálogos, foi destacada a importância do escritor na sociedade como aquele que vincula, através da palavra escrita, toda a história, as emoções, enfim, um olhar diferente sobre o cotidiano a ser compartilhado com o leitor” declarou a professora. Cristina Maria aproveitou para agradecer a bibliotecária Adriana Costa e sua equipe pela “acolhida” aos escritores em todos os eventos culturais desse ambiente. “A arte da palavra escrita está muito presente no município”, disse a escritora.

A cerimônia contou com a presença das seguintes autoridades: o prefeito Roger Caputi, o vereador Ed Moraes (MDB), a assessora de Cultura Karla Janayna, o vice-presidente da Academia dos Escritores do Litoral Norte Gabriel Fernandes, o presidente do Conselho Municipal de Cultura Luis Soledade, o vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura Anderson Alves, as professoras Angelita de Almeida Maryna Raymundo (ambas representantes da 11ª Coordenadoria Regional de Educação – CRE), além de familiares e amigos da homenageada.

A HOMENAGEADA

Escritora, poeta, professora e pesquisadora, é natural de Novo Hamburgo, nos Vales. Graduada em Letras; tem Especialização, Mestrado e Doutorado na área de Educação/Língua e Literatura. Ela é sócio-efetiva da Academia de Escritores do Litoral Norte (AELN) e sócio-correspondente da Academia Internacional de Letras, Ciências e Artes (Alpas) de Cruz Alta.

Foi coordenadora do curso de Letras da Unicnec Osório, instituição onde também coordenou por longos anos o Fórum Internacional de Educação e as Revistas Acadêmicas e atua como professora do curso de Letras. Cristina Maria também atua com assessora de estudos pedagógicos e desenvolve oficinas e palestras na área de Letras. Ela produziu inúmeros artigos científicos a partir de estudos na área da linguagem, publicados em diversos Periódicos Acadêmicos e capítulos de livros. Também integrou diversos Conselhos Editoriais de Revistas Acadêmicas e de Antologias Literárias. Ela tem participado dos encontros do Raízes do Quadrante Patrulhense, de Feiras de Livros e outros encontros culturais no Litoral Norte, atuando em Comunicações, Mesas de Conversa e Saraus Literários.

Como pesquisadora, estuda o discurso das Cantorias de Terno de Reis, o que já resultou em participações em eventos científico-culturais regionais, nacionais e internacionais, bem como na organização e coautoria do livro Terno de Reis em (dis) curso: vozes da tradição (2018). Também é membro do Conselho de Cultura de Osório e do Codic/Litoral Norte. Participa dos eventos municipais e regionais de Terno de Reis, prestigiando/apoiando grupos de Cantorias de Terno. Organizou processo/documentação para Tombamento dos Festejos Populares Municipais de Terno de Reis como Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do município de Osório. Refere, como poeta, a coautoria em Coletâneas e Antologias: Reflexões Poéticas (2004). Entre as premiações recebidas, a autora foi a Homenageada na 34ª Feira do Livro de Osório (2019), recebeu a comenda de Personalidade Literária 2019 da Alpas e foi Patrona da 37ª edição da Feira do Livro de Osório, no ano passado.

OUTRAS ATIVIDADES

A programação seguiu na terça (6). Na parte da tarde houve Contação de Histórias – A Fruta Amarela, com Henrique Leal e Jeferson Hertsog, sendo realizada em dois momentos (às 14h e 15h). Já na noite de terça-feira, foi realizada uma Roda de Conversa, com a presença de escritores da cidade. Entres os presentes estiveram os seguintes autores: Delalves Costa, Edgar da Silva, Edson Silva, Gabriel Fernandes, Marcelo Alacarini, além de Cristina Maria de Oliveira,