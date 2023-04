Professor é preso suspeito de abusar de alunas

A Polícia Civil prendeu, preventivamente, um homem de 68 anos de idade suspeito de ter abusado sexualmente de quatro menores. O mandado de prisão foi cumprido na terça-feira (18), no município de Tramandaí. Segundo o delegado Alexandre Souza, o indivíduo, que é professor de música em uma escola da cidade, é suspeito de ter cometido o crime contra, ao menos, seis alunas, entre nove e 17 anos.

Conforme Souza, as investigações iniciaram após uma mãe descobrir que a filha estava sendo abusada. Ela conversou com outros pais, que conversaram com suas filhas e acabaram descobrindo o que acabava acontecendo durante as aulas. “Todas as investidas do preso eram realizadas durante as aulas. Ele adquiria a confiança das vítimas para abusá-las sexualmente, por vezes, disfarçando suas ações como se fossem brincadeiras”, contou o delegado.

Após descobrir os abusos, a direção da Escola de Música demitiu o professor e, conforme a Polícia, está auxiliando nas investigações. Já o suspeito, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. Vale ressaltar que o nome dos envolvidos não foram divulgados. O caso segue sendo investigando e a Polícia trabalha para descobrir se não houveram outras vítimas de abuso.