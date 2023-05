Produtores de arroz reivindicam melhorias ao governo do Estado

O governador em exercício Gabriel Souza recebeu na manhã de quarta-feira (10), na sede do Palácio Piratini, em Porto Alegre, a visita de representantes do setor de Arroz do Estado. O grupo esteve acompanhado do deputado Luciano Silveira (MDB), que é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS).

Durante a reunião foram discutidas medidas tributárias que o Estado precisa enfrentar para garantir uma melhor competitividade ao setor. Além disso, os produtores pedem a criação de um programa de negociação para os passivos fiscais, que já se expandem. De acordo com Gabriel Souza, a Secretaria Estadual de Fazenda está realizando um estudo neste sentido, não apenas para o setor orizícola, mas também para outras cadeias produtivas. Ainda segundo ele, as medidas devem ser anunciadas pelo governador Eduardo Leite, após a sua volta dos Estados Unidos.

Na saída do encontro, o deputado Luciano disse que: “A produção do arroz é muito importante para o Litoral Norte, que é a única região com denominação de origem no país. E os nossos orizicultores, que empregam mais de 20 mil pessoas, enfrentaram diversas dificuldades, que acabam por afetar a rentabilidade da cultura. Tenho certeza que o governo será sensível e fará tudo o que estiver a seu alcance para socorrer os produtores”, afirmou o parlamentar.