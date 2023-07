Produção agrícola do Litoral é afetada por causa de ciclone

Os ciclones que atingiram o RS ocasionaram estragos e prejuízo a dezenas de cidades, inclusive no Litoral Norte gaúcho. Na região, o setor agrícola, principal fonte de renda para municípios da região, foi um dos mais afetados. Um exemplo é a produção de banana, que sofrerá problemas nos próximos meses. Segundo os técnicos da Emater, as temperaturas baixas e a alta nebulosidade causaram problemas na aparência e no sabor da fruta, o que resultará em uma redução da oferta, ocasionando no aumento dos preços. O quilo da banana-prata teve um aumento para R$ 3,20, enquanto a banana caturra chegou a R$ 1,80.