Procuradoria consegue liberação e Paleta Atlântida seguirá sendo realizado

A procuradoria do município de Xangri-Lá obteve uma importante liberação para a continuidade do Paleta Atlântida na região. A disputa teve início quando o Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação buscando proibir a realização do evento, não apenas para 2020, mas também para as futuras edições. O MPF alegava que o evento promovia a privatização da praia, com cobrança de ingressos e reserva de espaço público, o que gerou preocupações sobre o acesso ao público em geral.

O município de Xangri-Lá defendeu que o Paleta Atlântida era um evento aberto a toda a comunidade, destacando o seu caráter inclusivo e a possibilidade de participação de todos. Ao longo do processo, o município apresentou provas que comprovaram que o evento era completamente aberto ao público, mostrando que não havia qualquer restrição de acesso ou privatização da praia.

Com uma decisão unânime, a quarta turma do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4) acolheu os argumentos do município e da organizadora do evento, autorizando, assim, a continuidade do Paleta Atlântida. O evento que recebe milhares de pessoas todos os anos, conta com um dos maiores churrascos do mundo, se não o maior, reunindo diversos assadores em competições saborosíssimas. Além disso, o Paleta ainda conta com competições esportivas, shows musicais e muito mais.

PRÓXIMA EDIÇÃO

No último dia 11 de julho, o vice-governador Gabriel Souza esteve reunido com os organizadores do Paleta. O grupo solicitou o apoio do Governo gaúcho para a realização da próxima edição do evento, prevista para ocorrer em janeiro de 2024. A ideia é buscar a profissionalização do evento e torna-lo mais robusto.

“O Paleta Atlântida se consolidou no RS e destaca o churrasco, que é um importante elemento da cultura gaúcha. Queremos que esse projeto continue crescendo. Vamos trabalhar para que possamos desenvolver uma boa parceria e ampliar, de alguma maneira, nossa participação no evento”, afirmou Gabriel.

Neste ano, o Paleta Atlântida contou, pela primeira vez, com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), que ocupou quatro espaços promocionais distribuídos pelo local. Com esse evento, o RS busca, junto ao Guinness World Records, o recorde de maior churrasco do mundo em número de assadores simultâneos. Na última edição, o título não veio por questões técnicas.