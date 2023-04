Procissão da Via Sacra reúne milhares de fiéis

OSÓRIO – Como é de costume, foi realizada na Sexta Feira Santa (7), mais uma edição da Procissão da Via Sacra. Milhares de fiéis saíram da rótula do Supermercado Mazangui, às margens da BR-101, e subiram o Morro da Borússia em direção à Capela Santa Rita. O percurso foi iluminado por dezenas de velas, levadas pelos participantes.

Para a realização em segurança, às ruas por onde a Procissão passou tiveram o trânsito bloqueado durante todo o ato. Após a Procissão, foi encenado o espetáculo Manhã em Jerusalém, realizado pelo grupo teatral 1º ATO, a qual contou os últimos passos de Jesus Cristo na Terra, incluindo a sua crucificação, até a sua ressurreição.

Após as celebrações, a Transflor realizou o transporte dos participantes até o Centro da cidade, cobrando passagem no valor de sete reais por pessoa. O evento foi realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, em parceria com a Fecomércio-Sesc-Senac e o Sindilojas Litoral-Centro, com apoio do Osório Rural. “Realizamos mais uma edição da procissão, que atrai a visitação de diversas pessoas de outras cidades do RS. A encenação da Via Sacra é um momento de muita fé e de reflexão de como estamos vivendo nos dias de hoje”, ressaltou o prefeito Roger Caputi. Além do Chefe do Executivo, também prestigiaram o evento os secretários Eduardo Pellegrini (Turismo e Cultura) e Moacir Galimberti (Segurança), entre outras autoridades.