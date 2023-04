Procissão da Via Sacra acontecerá na sexta-feira

OSÓRIO – A tradicional procissão da Via Sacra acontecerá na próxima sexta-feira (7). Com início marcado para às 19h, a procissão, que deverá contar com centenas de pessoas, terá início na rótula do Supermercado Mazangui, às margens da BR-101, no bairro Caiu do Céu. O encerramento acontecerá na Capela Santa Rita, no Morro da Borússia, onde acontecerá a encenação ‘Manhã em Jerusalém’, realizada pelo grupo teatral 1º ATO.

A organização pede para quem for participar, que leve uma vela. Lembrando que o trânsito na cidade ficará interrompido durante a procissão, do período das 18h e 30min às 23h. O evento é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, em parceria com a Fecomércio-Sesc-Senac e o Sindilojas Litoral-Centro, com apoio do Osório Rural.