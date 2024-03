Procissão da Via Sacra acontecerá na próxima sexta-feira

OSÓRIO – Vem aí mais uma edição da Procissão da Via Sacra. Como acontece todos os anos, a procissão, marcada para às 20h, passará pela subida do Morro da Borússia e seguirá até a Capela Santa Rita de Cássia, onde acontecerá a encenação Manhã de Jerusalém, realizada pelo grupo teatral 1º A.T.O.

A procissão está marcada para acontecer na próxima sexta-feira (29), com saída da rótula do Supermercado Mazangui, no bairro Caiu do Céu. É provável que a Transflor disponibilize um ônibus para levar os interessados em assistir à encenação. Vale ressaltar que, durante o evento, o trânsito será interrompido em todo o trajeto, das 18h e 30min às 23h.

A organização pede para quem for participar, que leve uma vela. A Via Sacra é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.