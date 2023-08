Pro Sports recebe 4º Desafio dos Ventos de Beach Tennis

OSÓRIO – O último domingo (30/07), foi de muito Beach Tennis na cidade, com a realização do 4º Desafio dos Ventos. A competição foi realizada na Pro Beach Sports e contou com a participação de mais de 120 atletas de diferentes cidades do Estado. Ao todo, foram disputadas quatro categorias, sendo premiados as duas melhores duplas de cada uma. Além do troféu, ouve premiação em dinheiro, sendo pago R$ 800,00 para os campeões e R$ 400,00 para os vice-campeões.

A primeira categoria a ser disputada foi a Feminina C. Oito duplas foram divididas em duas chaves com quatro, onde jogavam entre si, avançando as três melhores de cada grupo para o mata-mata. Vale ressaltar que as primeiras colocadas avançaram direto para a semifinal, enquanto as outras quatro duplas disputariam um play-off para definirem as últimas semifinalistas.

Após grandes jogos, a final seria disputada entre a dupla osoriense formada por Daia Camargo e Grazi Negruni Vs Mariane Oliveira (Palmares do Sul) e Júlia Ferrarini (Caxias do Sul). Ambas as duplas chegaram a decisão invictas, vencendo as quatro partidas disputadas. Na primeira fase Daia e Grazi passaram por Carol Ribeiro/Scheila Lessa (6×3), Jaci/Rafaela (6×1) e Fernanda Bavaresco/Vanessa Almeida (7×5). Já na semifinal, as duas encaram novamente Jaci e Rafaela, e acabaram vencendo por 6 a 4. Já Mariane e Júlia terminaram na liderança da chave 1, ao derrotarem Cheila Souza/Sol (7×5), Pri Mesquita/Sheila Costa (6×3) e Fabiana Moutinho/Tati Teixeira (6×1). Nas semifinais, a dupla derrotou Carol Ribeiro/Scheila Lessa pelo placar de 6 a 4.

Final – As osorienses começaram com tudo, não dando chances para a dupla adversária. No primeiro game, após um ataque na diagonal e um ace de Daia Camargo, a dupla da casa abriu 40×15 na parcial. Depois de um lobe para fora de Grazi, Mariane mandou um smash para fora, cedendo o 1 a 0 para Daia e Grazi.

Mantendo o ritmo no segundo game, as osorienses fizeram 15×40 em uma bola alta de Grazi que Mariane não conseguiu alcançar. Depois de Júlia acertar uma diagonal, Mari sacou e Daia devolveu no meio da quadra para fazer 2 a 0. Com Grazi soltando o braço no saque e acertando os lobes, ela e a parceira fizeram 40×0 na terceira parcial. Após Daia mandar um lobe para fora, Júlia tentou uma diagonal e parou na rede: 3 a 0 para a dupla de Osório.

Mesmo com Júlia sofrendo com dores no pescoço, ela e Mariane não se entregaram facilmente. As duas abriram 40×0 no quarto game, no lobe de Júlia. Depois de dois erros da dupla (smash para fora de Mari e saque na rede de Júlia), elas conseguiram o primeiro ponto graças a diagonal para fora de Daia: 3 a 1. Porém, a reação parou por aí.

Aproveitando os erros da dupla adversária, as atletas da casa fizeram 40×15 na quinta parcial, no ataque na diagonal de Grazi. Na sequência, após defesaça de Daia, a mesma Daia fechou o game com um belo smash: 4 a 1. Mariane e Júlia seguiram errando muito na sexta parcial e no smash para fora de Mari, Grazi e Daia fizeram 5×1. Em um sétimo game equilibrado, a parcial estava empatada em 30×30, quando Grazi acertou um ace, com ajuda da rede: 40×30. No primeiro match point, Grazi mandou uma bola na diagonal e Júlia devolveu para fora, cedendo o 6 a 1 e confirmando o título da Feminina C para as osorienses Daia Camargo e Grazi Negruni.

MASCULINA C

Dez duplas disputaram a categoria. Elas foram divididas em três chaves, sendo duas com três e uma com quatro. As duplas se enfrentaram dentro da chave, avançando as duas primeiras de cada chave para o mata-mata. As duas melhores primeiras colocadas avançaram direto para a semifinal, enquanto que as outras quatro disputaram um play-off para definirem as últimas semifinalistas.

Sem nenhum atleta de Osório na final, o título ficou com a dupla de Caxias formada por Lucas Signori e Gabriel Vegher. Os atletas da Serra gaúcha chegaram a decisão invictos, vencendo os cinco jogos que disputaram: 6×2 em Chico e Maninho; 6×1 Filipe e Thiaguinho; 6×3 em André Valentim e Carlos Santini; 6×4 em Mário e Evandro (quartas); e 6×4 em Pretinho e Titio (semifinal).

Na decisão, Lucas e Gabriel encararam Brayan Ferreira e João Macedo de Capão da Canoa. Por decisão das duplas, o título foi decidido em melhor de três sets. No primeiro, após início ruim, Lucas e Gabriel conseguiram a virada e fecharam o set em 6 a 4. Já no segundo set, a dupla de Caxias atropelou, fazendo 6 a 1, confirmando a vitória por 2 a 0 e o título da Masculina C.

Masculina C: Vice-campeões João e Brayan de Capão da Canoa e os campeões Lucas e Gabriel de Caxias.

MISTA C

Nove duplas disputaram a categoria. Elas foram divididas em duas chaves de três cada, onde jogavam entre si, avançando as duas primeiras de cada grupo para o mata-mata. As duas melhores primeiras colocadas avançavam direto para a semifinal, enquanto que as outras quatro disputariam um play-off para definirem as últimas semifinalistas.

Depois de grandes jogos, a final foi disputada entre a dupla de Osório formada por Inri e Sheila Costa contra os caxienses Lucas Signori e Júlia Ferrarini. Ambas as duplas chegaram a decisão invictas, vencendo os três jogos que disputaram. Inri e Sheila derrotaram Gabriel/Elisa, Luciano/Mariana e Edgar/Pri Mesquita todos pelo placar de 6 a 1. Já Lucas e Júlia passaram por Douglas/Rafaela (6×0), Juliano/Tamires (6×2) e Eduardo Boeira/Grazi (6×3).

Final – A dupla de Osório começou melhor e conseguiu abrir vantagem no marcador logo no início da partida. Em um primeiro game onde a dupla de Caxias do Sul errou quase tudo, Inri e Sheila fizeram 1 a 0 na largada na rede de Júlia. Na segunda parcial, os osorienses começaram errando muito e chegaram a tomar 15×40, na devolução na diagonal de Júlia, após saque de Sheila. Mas os atletas da casa conseguiram reagir. Primeiro Sheila acertou um ace: 30×40. Na sequência, Inri atacou na diagonal para fazer 40×40. E no No-Ad (ponto decisivo), Inri mandou o smash e Júlia devolveu para fora: 2 a 0.

Em um game com muitos erros das duas duplas, Júlia e Lucas descontaram para 2 a 1, no lobe de Júlia. A atleta de Caxias estava devolvendo tudo e com uma bola dela na diagonal, a dupla da Serra chegou a fazer 0x40 na quarta parcial. Mas, mais uma vez os atletas de Osório mostraram poder de reação. Depois de dois erros de devolução de Júlia (uma na rede e outra para fora), no 40×40, Júlia levantou uma bola e Inri bateu para baixo, fazendo 3 a 1 no marcador.

O quinto game foi uma trocação só, com pancadas para todo lado. Em uma parcial equilibrada, Sheila mandou uma bola para fora, cedendo o 40×30 para a dupla adversária. Na sequência, após outro rali, Lucas acertou um smash na paralela, descontando para 3 a 2. Aproveitando os erros da dupla da casa, Júlia e Lucas conseguiram a igualdade no placar, fazendo o 3 a 3 no smash para fora de Sheila.

Vendo os adversários crescerem no jogo, Inri e Sheila não deram chances para o azar e voltaram a abrir vantagem no marcador. Em um game com muitos erros das duplas, Júlia mandou um ataque para fora, cedendo o 30×40. Na jogada seguinte, ela sacou na rede, cedendo o 4 a 3 para Inri e Sheila. Em mais uma parcial de recuperação, os atletas da casa perdiam de 15×40, quando Lucas e Júlia mandaram dois ataques para fora. No No-Ad, Júlia atacou, a bola tocou na rede, chorou e não passou: 5 a 3 para Inri e Sheila.

Com Lucas no saque, ele e a parceira fizeram 40×15 no nono game, no smash de Lucas. Na sequência, após bom rali, Inri mandou o lobe para fora: 5 a 4. Em uma parcial equilibrada, Inri precisou ser insistente para acertar o smash e fazer 40×30 no game. No primeiro match point, Júlia mandou o lobe para fora, cedendo o 6 a 4, ponto que confirmou a vitória e título da Mista C para Inri e Sheila Costa.

Mista C: Vice-campeões Lucas e Júlia de Caxias e os campeões Sheila e Inri de Osório.

MISTA OPEN

Só teve jogão na Mista Open, tudo graças ao alto nível dos atletas que disputaram a competição. Catorze duplas começaram a disputa em busca do título da categoria. Elas foram divididas em quatro chaves, sendo duas com três e duas com quatro. As duplas jogaram dentro do grupo, avançando as duas primeiras de cada chave para as quartas de final.

De forma invicta, os osorienses Pretinho e Bárbara Pereira chegaram a decisão após vencerem as quatro partidas disputadas: 7×5 em Gabriel/Elisa, 6×1 em Cauã/Charlene, 6×4 em Leandro Capaverde/Paola Scheffer (quartas) e 6×3 em Everton/Ciba (semifinal). Os outros finalistas foram Dudu Ferrari (Osório) e Bruna Frizzo (Porto Alegre). A dupla estreou com derrota no tie break para os caxienses Lucas e Júlia por 7 a 5. Depois de vencerem Everton Kauer e Ciba Hussein por 6 a 4, a classificação para o mata-mata só veio graças aos critérios de desempate. Nas quartas, Dudu e Bruna passaram por Jesler e Isabelli Camargo por 6 a 4. Na semifinal, a dupla encarou Gabriel e Elisa de Caxias. Durante a partida, o atleta Gabriel acabou se lesionando, tendo que deixar o jogo, confirmando a vitória por 6 a 4 e a vaga na final para Dudu e Bruna.

Final – Já passava das 23h de domingo (30/07), quando as duas duplas entraram em quadra para a grande decisão. Com um começo arrasador Pretinho e Bárbara abriram 3 a 0 no placar. Com Bárbara soltando o braço, ela e o parceiro fizeram 40×15 na primeira parcial, na devolução na rede de Dudu. No lance seguinte, Bruna jogou a bola para o alto e Pretinho mandou um smash para fazer 1 a 0. Em um segundo game equilibrado, Pretinho fez 30×40 com um lobe que acabou encobrindo Dudu. Na jogada seguinte, após bom rali, a bola sobrou próxima à rede e Bárbara cravou na quadra adversária: 2 a 0. Já a terceira parcial foi marcada por muitos erros das duas duplas. Bruna mandou uma bola na rede, cedendo o 40×30. Depois de Pretinho mandar um ataque para fora, no ponto decisivo, ele acertou um ace na linha, confirmando o serviço e fazendo 3 a 0 no marcador.

O quarto game foi decisivo para Dudu e Bruna mudarem o rumo da partida. Saindo tomando 0x30, a dupla conseguiu a virada na parcial, na devolução de Pretinho na rede, após saque de Bruna. Na sequência, Bárbara mandou uma largada para fazer o 40×40. No No-Ad, Dudu encobriu Bárbara com um lobe, descontando para 3 a 1. A quinta parcial começou com Bárbara e Bruna soltando o braço com dois smash. Na sequência, Dudu e Bárbara pegaram tudo em um rali interminável, o qual foi definido na diagonal para fora de Pretinho. Após o lance, o público foi ao delírio, chegando a aplaudir de pé os quatro jogadores. Na jogada seguinte, Dudu mandou uma bola acelerada em cima de Bárbara para fazer o 15×40. Depois do ataque para fora de Bruna, a mesma Bruna mandou um ataque e Bárbara devolveu para fora: 3 a 2.

Com dificuldades na recepção, Pretinho e Bárbara saíram tomando 40×0 no sexto game. Depois de Dudu mandar um saque na rede, ele mesmo fez o 3 a 3, em um ataque que Pretinho não conseguiu defender. Em alta na partida, Bruna e Dudu seguiam pegando tudo e no ataque de Dudu, que contou com a ajuda da rede, a dupla fez 15×40 na sétima parcial. Depois de mais um show de defesas, Dudu finalizou o ponto com uma linda diagonal, virando a partida para 4 a 3.

Bruna e Dudu seguiram sem dar chances para uma reação de Pretinho e Bárbara. No oitavo game, Bárbara acertou um belo smash, fazendo 40×15. Na jogada seguinte, Dudu atacou e Pretinho devolveu na rede, cedendo o quinto ponto para a dupla adversária. Bruna e Dudu resolveram soltar o braço na nona parcial e, mesmo com Bárbara no saque, fizeram 0x40 no smash de Dudu. Sem desistir, Bárbara e Pretinho acertaram dois ataques, descontando para 30×40. Mas no terceiro match point, Bárbara tentou uma diagonal e a bola não passou, cedendo o 6 a 3 para a dupla adversária, confirmando o título da Mista Open para Dudu Ferrari e Bruna Frizzo.