OSÓRIO – A Pro Beach Sports recebeu no último domingo (5), a 2ª edição do Brinca Beach de Casais. O torneio de Beach Tennis foi organizado por Sheila Costa e contou com a participação de aproximadamente 20 duplas. Na final, Lia e Vinício (casal Beijinho, como é conhecido), de Xangri-lá derrotaram a dupla osoriense formada por Álvaro Lopes e Luana Caetano e se sagraram os grandes campeões da competição. O 3º lugar ficou com a dupla Conrado e Carla.