Pró Pet realizará brechó na Praça da Matriz

OSÓRIO – A Pró Pet, grupo de protetores para suporte sem fins lucrativos em prol da causa animal, estará realizando durante toda a manhã de sábado (13), um brechó em frente à Catedral da Matriz, no Centro da cidade. Além das vendas, que iniciam a partir das 8h e 30min, haverá sorteio de brindes, incluindo uma seção de Design de Sobrancelhas, para todos que realizarem alguma compra.

Segundo a Pró Pet, somente entre abril e o início de maio, foi arrecadada a quantia de aproximadamente 2,7 mil reais. Lembrando que todo o dinheiro é destinado à causa animal, como resgate e tratamento de cães, além da alimentação e outros cuidados. Quem quiser ajudar pode realizar uma doação diretamente no endereço eletrônico: apoia.se/umrealfazdiferenca ou entrar em contato com o grupo, por meio do Instagram, no perfil @propetosorio.

A Pró Pet também aceita a doação de peças de roupa para o brechó, que podem ser entregues de segunda a sexta-feira, na Madeireira Kestering, na Estrada da Perua, no 18, no bairro Parque Real (das 8h às 11h e 30min e das 13h e 30min às 18h) ou na Avenida Getúlio Vargas, no 1.635, no bairro Centro (em frente a pracinha), a partir das 17h e 30min.