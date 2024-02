PRF realiza três prisões na BR-101

O feriadão de Carnaval foi de muito trabalho para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), principalmente na BR-101. Na tarde da última quinta-feira (8), os agentes abordaram um automóvel que trafegava pela rodovia, em frente ao posto da PRF, em Osório. O veículo, um UP com placas de Novo Hamburgo (nos Vales), estava sendo conduzido por um homem de 28 anos.

Após buscas no carro, os policiais encontraram 20 aparelhos celulares sem procedência. Conforme a PRF, os iPhones estavam escondidos em um compartimento oculto dentro do automóvel. O condutor do veículo não soube explicar a origem dos aparelhos e acabou sendo preso pelo crime de descaminho. Ele foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

CARGA DE ENTORPECENTES

Na madrugada de sexta (9), os agentes da PRF realizavam ações de fiscalização no quilômetro quatro da BR-101, em Torres, quando avistaram um Pulse trafegando em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Durante buscas no veículo, foram encontrados no porta-malas e no banco traseiro diversos pacotes com tabletes de maconha.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 309,5 quilos de entorpecentes. O motorista do carro, natural de São José (SC), contou aos policiais que havia pego a droga em Curitiba (PR) e que realizaria a entrega em Porto Alegre. Diante dos fatos, o indivíduo, de 23 anos, acabou sendo preso e levado, junto com o material ilícito, a DP de Torres para registro de ocorrência.

Droga encontrada no porta-malas de veículo em Torres estava sendo transportada para Porto Alegre.

OUTRA APREENSÃO

Já na tarde de segunda-feira (12), em outra ação realizada no mesmo trecho, a PRF apreendeu mais 28 quilos de maconha. A droga foi encontrada em caixas de papelão dentro do porta-malas de automóvel Classic. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi abordado devido ao fato de estar atrapalhando a passagem dos demais motoristas, sendo a droga encontrada após revista no carro.

O condutor, de 45 anos, afirmou que teria pego o material em Santa Catarina e deveria leva-lo até Sapucaia do Sul, na região Metropolitana do RS. O homem, que é natural de Cachoeirinha, também na região Metropolitana, acabou sendo preso e levado à Delegacia para registro de ocorrência. Ainda de acordo com a PRF, o preso já possuía diversas passagens pelos crimes de violência doméstica, ameaça e receptação.