PRF prende quadrilha que assaltou mercado em SC

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam fiscalização na BR-101, em Torres, durante a noite de sexta-feira (19), quando abordaram um automóvel Siena, com placas de Porto Alegre. No veículo estavam três homens, de 22, 27 e 38 anos, e uma mulher, de 27 anos.

Após consulta ao sistema, os policiais confirmaram, que o indivíduo mais novo estava foragido da Justiça. De acordo com a PRF, ele possui antecedentes por associação ao tráfico e roubo. Já as outras três pessoas possuíam passagens por furto e roubo. Neste momento, os agentes fizeram uma revista no carro, onde encontraram diversas sacolas e caixas com alimentos.

Sem saberem explicar a origem dos produtos, os quatro foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP). Já na DP, foi constatado que os itens apreendidos haviam sido furtados de um supermercado atacadista localizado na cidade de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Após ser ouvida, a quadrilha foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.